Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

LIVE TEXT U Cluj - U Craiova, finala Cupei României la fotbal. Oltenii sunt mai valoroși pe hârtie

Cele două echipe sunt cu gândul la event, deoarece câteva zile mai târziu vor evolua în penultima etapă a play-off-ului Superligii. În campionat, trupa lui Cristiano Bergodi are un handicap de un singur punct în spatele băieților lui Coelho.

Oltenii și ardelenii, la meciul din campionat FOTO Sportpictures

U Cluj vs U Craiova a devenit deja un clasic în fotbalul românesc, în ultimii doi ani. Anul 2025 a adus nu mai puțin de 5 confruntări directe. De asemenea, în acest sezon au avut loc deja 3 partide între cele două și vor mai urma încă două. Precedentele 6 meciuri între ele au adus 3 victorii ale echipei din Bănie, două ale ardelenilor și un rezultat de egalitate.

Cum au arătat ultimele 5 finale de Cupa României

Trei formații au reușit să câștige ultimele cinci ediții, iar Craiova se numără printre ele. Oltenii s-au impus în 2021, contra Astrei Giurgiu. Apoi, Sepsi Sf. Gheorghe a cucerit de două ori la rând trofeul. A urmat divizionara secundă Corvinul Hunedoara și CFR Cluj.

Iată care sunt câteva statistici interesante din ultimele 5 finale, raportate la timpul regulamentar:

  Trei finale cu minim 3 goluri marcate / două finale cu maxim 2 goluri.
  Patru finale cu un gol al ambelor echipe / două finale fără GG.

În niciuna din cele 5 finale, nu au fost acordate mai mult de 5 cartonașe în 90 de minute.

Pe baza statisticilor ultimilor 5 ani, un posibil scenariu include următoarele 3 selecții:

  • Peste 7.5 cornere
  • Peste 3.5 cartonașe
  • Sub 3.5 goluri

Conform site-urilor de specialitate, Universitatea Craiova are un lot cotat la 30 de milioane de euro în momentul de față. Valoarea ardelenilor este de 16.7 milioane de euro. Câștigătoarea trofeului va încasa 240.000 de euro. Echipa învinsă nu va obține prea mult, fiind vorba despre un premiu de consolare în valoare de 10.000 de euro.

Rotaru, cu trenul la Sibiu

Universitatea Craiova va avea parte la finala Cupei României, cu U Cluj, mai mulți fani, iar o parte dintre ei a ales să facă deplasarea spre Sibiu cu trenul.

Delegația grupării din Bănie a plecat de marți către orașul care va găzdui finala competiției KO la bordul unui charter, iar zborul a durat 30 de minute. La bordul aeronevei nu s-a suit însă și Mihai Rotaru.

Finanțatorul craiovenilor a ales să se deplasaze de la Craiova spre Sibiu cu trenul, alături de fani, călătorie care a fost programată chiar în ziua meciului.

Cele două tabere de suporteri au încercat să își deranjeze adversarii încă din noaptea de dinaintea meciului, mergând la hotelurile unde erau cazați jucătorii și folosind materiale pirotehnice pentru a crea zgomot și haos.

Bergodi are două cupe

Numit în funcție la Universitatea Craiova în noiembrie anul trecut, portughezul Filipe Coelho se află, la 45 de ani, în fața primului trofeu major din carieră în calitate de antrenor principal, anterior pregătind doar cluburi din țara natală, fără anvergura luptei pentru o cupă națională.

În schimb, Cristiano Bergodi (61 de ani) are un avantaj de experiență la nivel înalt când vine vorba de trofee pentru U Cluj. Italianul are deja în vitrina personală două trofee Cupa României (2022 și 2023), ambele cucerite cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, plus Supercupa României (2007 și 2022), prima oară cu Rapid, apoi cu covăsnenii. În plus, Bergodi a mai jucat o finală de Cupă, cu FC Național (2006).

Raportul de forțe se schimbă însă când ne îndreptăm spre palmaresul celor două finaliste. U Cluj a câștigat Cupa doar în 1965, cu toate că a mai disputat alte cinci finale, în 1934, 1942, 1949, 2015 și 2023!

De partea cealaltă, oltenii se mândresc cu nu mai puțin de 7 trofee adjudecate, pe firul timpului din 1977, 1978, 1981, 1983 și continuând după Revoluție cu 1991, 2018 și 2021. În plus, două alte finale disputate: 1975 și 1985. Trofeul este ca la el acasă în Bănie, oltenii aflându-se pe locul patru all-time în clasamentul echipelor care au câștigat de cele mai multe ori competiția de tradiție a fotbalului românesc.

