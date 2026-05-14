Suporterii celor două finaliste ale Cupei României la fotbal au venit la Sibiu, orașul care a găzduit partida încheiată cu triumful oltenilor, blindați cu materiale pirotehnice. Mai întâi, au făcut scandal, în toiul nopții de marți, la hotelurile în care erau cazate delegațiile rivale, pentru ca jucătorii să nu se poată odihni.

Jandarmeria Română a comunicat că a confiscat materiale pirotehnice care puneau în pericol siguranța participanților la finală:

„Ca urmare a disputării partidei de fotbal dintre echipele "U" Cluj și Universitatea Craiova, din cadrul Finalei Cupei României, din data de 13 mai, a.c., în urma încălcării cadrului legal în vigoare, au fost întocmite 4 acte de sesizare privind regimul materialelor explozive, conform Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, fiind indisponibilizate și predate organelor competente 234 de materiale pirotehnice.

De asemenea, au fost aplicate 83 de sancțiuni contravenționale pentru fapte ce contravin Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice și a Legii nr. 4 /2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, în cuantum total de 22.400 lei, precum și 21 de sancțiuni complementare de interzicere a accesului la jocuri și competiții sportive pentru o durată de 6 luni”.

Menționăm că înaintea desfășurării partidei de fotbal, în urma controalelor efectuate, jandarmii au descoperit mai multe materiale pirotehnice ascunse în grupurile sanitare ale stadionului”.