Ronaldo a mai călcat în picioare un record. Este cel mai bun marcator din toate timpurile în preliminariile mondiale

Cristiano Ronaldo a doborât încă un record, la cei 40 de ani ai săi: este regele marcatorilor în calificările Cupei Mondiale. Împotriva Ungariei, aseară, CR7 a marcat de două ori.

Încă un gol, încă un record. La 40 de ani, Cristiano Ronaldo continuă să rescrie istoria fotbalului, de data aceasta în calificările Cupei Mondiale. Împotriva Ungariei, căpitanul Portugaliei a marcat o dublă care stabilește un record absolut.

Nimeni nu a marcat mai mult decât el în preliminariile Cupei Mondiale. Aceste două goluri păreau să asigure calificarea directă pentru echipa lusitană, dar golul maghiarului Szoboszlai, care a dus scorul la 2-2, a amânat petrecerea.

Cele două goluri au dus totalul golurilor sale în preliminarii la 41 în 50 de meciuri de calificare, depășindu-l pe fostul atacant guatemalez Carlos Ruiz, care a rămas cu 39 de goluri.

Are 143 de goluri la națională

Cu golurile sale din meciurile recente, Ronaldo și-a sporit totalul pentru echipa națională la 143, depășind un record pe care îl deținea deja. Nimeni în istoria fotbalului nu a marcat atât de multe goluri pentru țara sa: Lionel Messi, al doilea în acest clasament special, are 114.

În noiembrie 2024, datorită victoriei din Liga Națiunilor împotriva Poloniei, Ronaldo a câștigat și titlul de jucător cu cele mai multe victorii internaționale, depășindu-l pe Sergio Ramos.

Nu este totul! CR7 a fost primul jucător care a participat la șase Campionate Europene și a depășit 200 de selecții pentru echipa națională, un record absolut în istoria fotbalului internațional.

Apoi, cu lovitura de pedeapsă executată în partida împotriva Ghanei, în Qatar 2022, Ronaldo a devenit primul jucător care a marcat în cinci Cupe Mondiale diferite.