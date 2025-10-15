search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
Ronaldo a mai călcat în picioare un record. Este cel mai bun marcator din toate timpurile în preliminariile mondiale

Publicat:

Cristiano Ronaldo a doborât încă un record, la cei 40 de ani ai săi: este regele marcatorilor în calificările Cupei Mondiale. Împotriva Ungariei, aseară, CR7 a marcat de două ori.

Cristiano Ronaldo vrea să rămână numărul 1
Cristiano Ronaldo vrea să rămână numărul 1

Încă un gol, încă un record. La 40 de ani, Cristiano Ronaldo continuă să rescrie istoria fotbalului, de data aceasta în calificările Cupei Mondiale. Împotriva Ungariei, căpitanul Portugaliei a marcat o dublă care stabilește un record absolut.

Nimeni nu a marcat mai mult decât el în preliminariile Cupei Mondiale. Aceste două goluri păreau să asigure calificarea directă pentru echipa lusitană, dar golul maghiarului Szoboszlai, care a dus scorul la 2-2, a amânat petrecerea.

Cele două goluri au dus totalul golurilor sale în preliminarii la 41 în 50 de meciuri de calificare, depășindu-l pe fostul atacant guatemalez Carlos Ruiz, care a rămas cu 39 de goluri. 

Are 143 de goluri la națională

Cu golurile sale din meciurile recente, Ronaldo și-a sporit totalul pentru echipa națională la 143, depășind un record pe care îl deținea deja. Nimeni în istoria fotbalului nu a marcat atât de multe goluri pentru țara sa: Lionel Messi, al doilea în acest clasament special, are 114.

În noiembrie 2024, datorită victoriei din Liga Națiunilor împotriva Poloniei, Ronaldo a câștigat și titlul de jucător cu cele mai multe victorii internaționale, depășindu-l pe Sergio Ramos.

Nu este totul! CR7 a fost primul jucător care a participat la șase Campionate Europene și a depășit 200 de selecții pentru echipa națională, un record absolut în istoria fotbalului internațional.

Apoi, cu lovitura de pedeapsă executată în partida împotriva Ghanei, în Qatar 2022, Ronaldo a devenit primul jucător care a marcat în cinci Cupe Mondiale diferite. 

Sport

Se încarcă comentariile...
