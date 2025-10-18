Calificare magică a naționalei României în finala Campionatului European de tenis de masă

România a obținut o victorie clară în semifinala Campionatului European pe echipe de la Zadar (Croația), impunându-se cu 3-0 în fața Olandei.

Bernadette Szocs, Eliza Samara și Andreea Dragoman au fost de neoprit, câștigând toate meciurile și asigurând calificarea naționalei în finală, unde tricolorele vor înfrunta puternica echipă a Germaniei.

Bernadette obține primul punct pentru România, în confruntarea cu Olanda

Bernadette Szocs a început în forță semifinala România vs. Olanda. După un prim set echilibrat, câștigat cu 14-12, românca a cedat al doilea set (3-11), dar și-a revenit rapid și s-a impus dramatic în setul al treilea (12-10). Meciul a ajuns în decisiv, unde Szocs a dominat-o categoric pe Li Jie, câștigând cu 11-1 și aducând astfel primul punct pentru România în confruntarea cu Olanda.

În cea de-a doua confruntare la tenis de masă feminin a serii au evoluat Eliza Samara și Britt Eerland. Olandeza a câştigat primul set, cu 13-11, însă românca s-a mobilizat rapid și și-a însușit setul secund, cu 11-4.

Aceeași Samara a câştigat setul 3 cu Eerland, cu 11-8. Românca s-a impus și în ultimul act și a câştigat meciul cu Eerland, cu 3-1 la seturi. 2-0 pentru România în semifinala cu Olanda.

În partida directă dintre Andreea Dragoman și Shuohan Men, românca a reușit să se impună în primul set, cu 11-8.

Aceeași Dragoman și-a trecut în cont victoria și în setul 2, cu 11-5. Dragoman a închis meciul și a dus România în finala Campionatului European.

La masculin, meciurile tricolorilor vor începe în această seară, de la ora 20.00.