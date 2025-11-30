România, deja în Main Round la Campionatul Mondial de handbal feminin. Tricolorele cunosc deja două adversare

Naționala feminină de handbal a României și-a asigurat prezența în grupele principale la Campionatul Mondial de la Rotterdam, după victoria obținută sâmbătă în fața Japoniei, scor 31-27.

Până acum, echipa antrenată de Ovidiu Mihăilă a câștigat ambele partide disputate în grupa preliminară A. 33-24 cu Croația și 31-27 cu Japonia, acumulând 4 puncte și egalându-i pe liderii Danemarca.

Ultimul meci din această fază va fi împotriva Danemarcei, luni, de la ora 21:30, înainte de a începe partidele din Main Round.

Ungaria și Elveția, primele adversare ale României în Main Round

În grupele principale, România va întâlni deja două adversare cunoscute. Ungaria și Elveția, echipe care au strâns câte 4 puncte după primele două etape din grupa preliminară B. Ultimul adversar va fi ocupanta locului 3 din grupa B, care se va decide în urma duelului dintre Senegal și Iran (luni, ora 19:00).

Conform regulamentului competiției, echipele care trec în Main Round vor avea punctele obținute în meciurile cu ultima clasată din grupa preliminară eliminate, ceea ce va influența clasamentul inițial al grupei principale.