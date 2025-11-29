Victorie muncită la Rotterdam! România distruge Japonia și se califică în faza următoare la CM de handbal feminin

România a obținut și în cel de-al doilea meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin o victorie importantă, care îi asigură accederea în main round.

Tricolorele au bifat un nou succes, impunându-se cu 31-27 în fața Japoniei, ceea ce le-a propulsat temporar pe primul loc în grupa A și le-a garantat ieșirea din faza preliminară.

Debutul confruntării a fost favorabil echipei noastre, care a deschis scorul și s-a desprins rapid la două lungimi. Totuși, avantajul s-a risipit repede, iar japonezele au restabilit egalitatea la 4, reușind apoi să treacă în frunte.

Deși Japonia nu s-a distanțat niciodată la mai mult de un gol, a gestionat bine momentul și a păstrat conducerea până la scorul de 9-10. În acel punct, România a avut o revenire solidă și a reușit să intre la vestiare cu un avantaj de două goluri, 16-14.

Partea secundă a început mai dificil pentru tricolore, care au fost din nou egalate și nu au reușit pentru o bună perioadă să se desprindă decisiv. Abia spre final, cu cinci minute înainte de ultimul fluier, echipa noastră s-a distanțat la trei goluri, iar în cele din urmă a închis partida la 31-27, într-un duel în care apărarea nu s-a ridicat întotdeauna la cel mai înalt nivel, dar determinarea a făcut diferența.

Al doilea succes la CM, după 33-24 cu Croația

România a început cu dreptul parcursul în Grupa A la Campionatul Mondial de handbal feminin găzduit de Olanda și Germania, obținând joi seară un succes clar în fața Croației, scor 33-24 (13-12), în partida disputată în Ahoy Arena din Rotterdam.

În continuare, româncele vor da piept cu Danemarca, pe data de 1 decembrie, de la ora 21.30.

Clasamentul Grupei A la Campionatul Mondial de handbal

1. România – 4 puncte (64-51) – două meciuri

2. Danemarca - 2 puncte (36-19) – un meci

3. Croaţia - 0 puncte (24-33) – un meci

4. Japonia - 0 puncte (46-67) - două meciuri.