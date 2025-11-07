România își dezvăluie lotul pentru Mondialul de handbal feminin: două absențe de marcă

Naționala României de handbal feminin intră în linie dreaptă spre Campionatul Mondial din Olanda și Germania (26 noiembrie – 14 decembrie 2025), iar selecționerul Ovidiu Mihăilă a anunțat lotul pentru Trofeul Carpați, echipa care, în mare parte, va merge și la turneul final.

„Tricolorele” vor avea o misiune dificilă la Mondial, fiind repartizate într-o grupă tare, alături de Croația, Japonia și Danemarca.

Lotul României pentru Trofeul Carpați și Campionatul Mondial

Portari: Iulia Dumanska, Bianca Curmenț, Elena Șerban Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu, Mihaela Mihai Inter dreapta: Alicia Gogîrlă Centri: Rebeca Necula, Alisia Boiciuc, Andreea Popa, Elena Roșu, Cristina Laslo Interi stânga: Sorina Grozav, Maryia Skrobic Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu, Eva Kerekes Pivoți: Lorena Ostase, Sonia Vasiliu, Asma Elghaoui

Două jucătoare importante, lăsate în afara lotului

Selecționerul Mihăilă a luat două decizii grele: Bianca Bazaliu și Ștefania Stoica (ambele de la Gloria Bistrița) nu au prins lotul final. Pe postul de inter stânga, selecționerul a preferat să meargă pe mâna Sorinei Grozav și a naturalizatei Maryia Skrobic.

Urmează Trofeul Carpați, apoi Campionatul Mondial

România va disputa la Bistrița meciurile din Trofeul Carpați, între 17 și 24 noiembrie, unde va întâlni Portugalia (20 noiembrie), Cehia (22 noiembrie) și Austria (23 noiembrie).

Apoi, echipa va pleca la Rotterdam, pentru debutul la Campionatul Mondial de handbal feminin. România va juca: