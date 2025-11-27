Video România debutează în forță la Campionatul Mondial feminin de handbal. Învingem Croația cu 33-24

Naționala feminină de handbal a României s-a distrat joi seară contra Croației, la meciul său de debut la Campionatul Mondial din Olanda și Germania. Favorite pe hârtie, jucătoarele noastre s-au impus cu 33-24. Din grupa României mai fac parte selecționatele Japoniei și Danemarcei.

Fetele lui Ovidiu Mihăilă au început jocul ezitant. Croatele au condus cu 5-2, însă, treptat, au cedat inițiativa. Prima repriză s-a terminat cu scorul 13-12 pentru România.

Repriza secundă a revenit clar României, scor 20-12. Cea mai bună jucătoare a partidei a fost desemnată Iulia Dumanska, care a închis poarta.

Sorina-Maria Grozav a marcat 7 goluri, Lorena-Gabriela Ostase 5, Ioana-Rebeca Necula 4, Andreea-Cristina Popa 3, Alisia Lorena Boiciuc 3, Sonia-Mariana Seraficeanu 3, Cristina Laslo 2, Elena Roșu 2, Eva Kerekes 2, Mihaela Andreea Mihai 1, Asma Elghaoui 1.

Iulia Dumanska a avut 13 intervenții (41%), iar Bianca Curmenț 2 (29%).

Pentru croate au înscris Tina Barisic 7 goluri, Sara Senvald 3, Ana Malec 2, Andrea Simara 2, Iva Bule 2, Dejana Milosavljevic (Dunărea Brăila) 1, Katarina Pavlovic 1, Veronika Babara 1, Lara Buric 1, Tena Petika 1, Katja Vukovic 1, Hannah Vuljak 1, Iva Zrilic 1.

Lucija Besen a reușit 9 intervenții (29%). În celălalt meci al grupei, joi seara, Danemarca va înfrunta Japonia.

Obiectivul naționalei este clasarea între primele 10 naționale ale lumii. La precedenta ediție, din 2023, a ocupat locul 12. România n-a lipsit de la niciun Mondial.

Incident neprevăzut

Meciul a început cu câteva minute de întârziere din pricina faptului că autocarul echipei noastre a sosit cu întârziere la sală.

„Federația Română de Handbal anunță că partida dintre Echipa Națională a României și reprezentativa Croației, programată pentru astăzi, la ora 19:00, în cadrul Campionatului Mondial, va avea un start întârziat cu aproximativ 10 minute.

Motivul întârzierii îl reprezintă o deviere neprevăzută de la traseu a autocarului care transporta echipa României către sală, ceea ce a dus la sosirea întârziată a delegației noastre. Mulțumim fanilor pentru înțelegere și susținere. Jucătoarele noastre sunt pregătite să înceapă competiția cu determinare și încredere. Hai, România!”, a informat federația de specialitate.

Programul României la Campionatul Mondial

27 noiembrie, România - Croația 33-24

29 noiembrie, România - Japonia (ora 19:00, Digi Sport 1)

1 decembrie, Danemarca - România (ora 21:30, Digi Sport 1)