„Toate fetele vor să fie ca ea”. Cum a inspirat o campioană la box o întreagă generație

Katie Taylor, una dintre cele mai importante pugiliste din istorie, se pregătește să dispute ultimul meci al carierei, la 40 de ani, în fața a 80.000 de spectatori, la Dublin. Cu ani în urmă, ea și tatăl său au contribuit la ridicarea interdicției care le împiedica pe femei să boxeze în Irlanda.

Katie Taylor Foto: Facebook Katie Taylor

Katie Taylor urcă în ring sâmbătă seară, 5 septembrie, la ora 22.00 (n. r. ora României 24.00), pentru a-și apăra titlurile și pentru a captiva din nou Irlanda, moment care va avea o notă dulce-amară, scrie The Guardian.

Campioana la categoria super-ușoară și medaliată cu aur olimpic este pugilista care a deschis drumul boxului feminin în Irlanda, sport interzis femeilor până în 2001. Acum, Katie are 40 de ani și se pregătește de ultima ei luptă.

„Este sfârșitul unei ere, nu-i așa?”, a spus Trevor McMahon, cumnatul ei și fondatorul unei săli de sport unde Taylor se antrenează. „Va fi o seară extraordinară, dar și puțin tristă. Tot ce a făcut ea s-ar putea să nu mai fie realizat niciodată.”

Campioana olimpică va lupta în fața unei mulțimi de 80.000 de oameni, care va umple și va face să răsune Croke Park din Dublin, templul sportului irlandez, într-un spectacol de adio fără precedent. Ultima dată când Croke Park a găzduit un meci de box a fost în 1972, când Muhammad Ali l-a înfruntat pe Alvin Lewis.

McMahon spune că meciul de adio al lui Taylor promite să fie și mai special.

Biletele pentru meciul de adio al lui Katie Taylor s-au epuizat în doar 17 minute, iar evenimentul de la Croke Park va include și spectacole susținute de Westlife și alți artiști.

Meciul cu Flora Pili va fi transmis gratuit de televiziunea publică RTÉ, iar în orașul natal al lui Taylor, fanii cumpără steaguri, șepci și postere pentru a marca momentul.

„Va fi extraordinar pentru Katie, pentru întreaga țară și pentru toate femeile. Acum, fiecare fetiță vrea să fie boxer sau sportivă. Înainte nu era așa”, a spus o femeie.

O altă femeie, Denise, în vârstă de 71 de ani, a cumpărat steaguri pentru un pub din Kerry, unde plănuia să urmărească meciul.

„Ce iubesc la Katie este că nu se crede mai presus decât ceilalți. Este cu picioarele pe pământ și încă se întâlnește cu prietenii ei de aici. Este extraordinară cu copiii”, a spus ea.

„Este grozav să vezi țara reprezentată de o femeie, nu de un bărbat, mai ales nu de McGregor”

Taylor a început să practice acest sport de mică, antrenată de tatăl ei, într-o sală rudimentară, deși femeile nu aveau voie să urce în ring în Irlanda și Marea Britanie.

Ea și tatăl său au contribuit la ridicarea interdicției în Irlanda, în 2001, iar Taylor a devenit ulterior campioană olimpică în 2012 și una dintre cele mai importante figuri ale boxului feminin. Adversara ei din ring, Pili, în vârstă de 29 de ani, a câștigat toate cele 12 meciuri din cariera profesionistă și deține titlul mondial IBO la categoria super-ușoară.

Laney O’Connell, în vârstă de 28 de ani, care locuiește în cartierul în care a crescut Taylor, spune că aceasta le-a inspirat pe fete să fie active și să facă sport.

„Când o întâlnești, este o persoană absolut normală. Nu cred că își dă seama cât de importantă este”, a spus ea. „Și este grozav să vezi țara reprezentată de o femeie, nu de un bărbat, mai ales nu de McGregor”, a adăugat ea, făcând referire la luptătorul de arte marțiale mixte Conor McGregor.

Anne-Marie McHugh, în vârstă de 58 de ani, care vorbea în fața unei picturi murale cu Taylor de pe un supermarket, speră ca cea mai faimoasă fiică a orașului Bray să aibă parte de o viață liniștită după retragerea din box.