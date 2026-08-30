 Roger Federer, primit printre nemuritorii tenisului. Mirka l-a făcut să plângă la ceremonia Hall of Fame | adevarul.ro
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Roger Federer, primit printre nemuritorii tenisului. Mirka l-a făcut să plângă la ceremonia Hall of Fame

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Roger Federer a intrat oficial în International Tennis Hall of Fame, iar ceremonia de la Newport, Rhode Island, s-a transformat într-o seară în care cifrele uriașei sale cariere au trecut, pentru câteva zeci de minute, în plan secund.

Roger Federer nu și-a putut stăpâni lacrimile la ceremonia de includere în Hall of Fame
Roger Federer nu și-a putut stăpâni lacrimile la ceremonia de includere în Hall of Fame Foto: Profimedia

Elvețianul în vârstă de 45 de ani a fost inclus în promoția 2026 alături de jurnalista și fosta jucătoare Mary Carillo, în fața unui public-record pentru eveniment.

Mirka: „Când ne-am cunoscut, avea zero titluri”

Federer a urcat pe scenă după ce a fost prezentat de Mirka, soția sa și omul care i-a fost alături înainte ca primul trofeu ATP să apară în vitrină. Cei doi s-au cunoscut la Jocurile Olimpice de la Sydney, în 2000, pe când Mirka (pe atunci Vavrinec) era și ea jucătoare profesionistă. „Când ne-am cunoscut, avea exact zero titluri. Zero”, a glumit ea, amintind inclusiv că, în primii ani, îl încălzea pe teren înaintea meciurilor.

Mirka a povestit apoi unul dintre episoadele care spun cel mai mult despre Federer dincolo de teren. Când a aflat că este însărcinată cu primele lor gemene, i-a spus lui Roger că probabil nu va mai putea călători permanent în circuit. Răspunsul a venit imediat: atunci nu va mai juca nici el. „Nu era teatral. Vorbea serios”, a spus Mirka, explicând că pentru Federer familia a fost întotdeauna pe primul loc.

Discursul soției l-a lăsat pe Federer cu ochii în lacrimi, iar emoția nu l-a părăsit nici când a ajuns la microfon. „Îi spun Hall of Fame, dar faima nu a fost niciodată scopul”, a spus el. Federer a explicat că și-a dorit, înainte de toate, să-și petreacă viața făcând ceva ce iubește, înconjurat de oameni care împărtășesc aceeași pasiune.

Roger Federer și soția lui, Mirka
Roger Federer și soția lui, Mirka Foto: Profimedia

„Încă îmi scriu scrisoarea de dragoste pentru tenis”

Elvețianul a vorbit despre copilul de mingi de la turneul din Basel, despre părinți, antrenori, rivali și familie, evitând să transforme seara într-un inventar al recordurilor. Când a ajuns din nou la Mirka, s-a oprit de mai multe ori pentru a-și stăpâni lacrimile. A numit-o omul care l-a ajutat să se concentreze mai bine asupra tenisului, dar și să se bucure de tot ce exista în afara lui.

În sală s-au aflat nume uriașe ale tenisului, între care Billie Jean King, Martina Navratilova, John McEnroe și Stefan Edberg. Federer a vorbit și despre mândria de a fi reprezentat Elveția, spunând că, odată cu numele său, și țara pe care a purtat-o în suflet intră simbolic în Hall of Fame.

Federer s-a retras în 2022, însă legătura lui cu sportul nu s-a încheiat. „Încă îmi scriu scrisoarea de dragoste pentru tenis”, a spus el. Campionul elvețian a explicat că perioada sa de jucător s-a terminat, însă tenisul va rămâne legat pentru totdeauna de familie, prietenii și oamenii care i-au marcat viața. „Așa că acesta nu este un adio”, a fost mesajul lui Federer.

Federer, o carieră pentru istoria tenisului

  • 20 de titluri de Grand Slam: 8 Wimbledon, 6 Australian Open, 5 US Open și 1 Roland Garros.
  • 103 titluri ATP la simplu.
  • 310 săptămâni pe locul 1 mondial, dintre care 237 consecutive.
  • 6 titluri ATP Finals, record la momentul retragerii sale.
  • Aur olimpic la dublu, alături de Stan Wawrinka, la Beijing 2008, și argint la simplu la Londra 2012.
  • A cucerit cu Elveția Cupa Davis în 2014, prima din istoria țării.
  • A realizat Career Grand Slam-ul în 2009, când a câștigat singurul său Roland Garros.

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