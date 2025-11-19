Roger Federer intră în Hall of Fame: „Am respectat mereu istoria tenisului”

Roger Federer (44 de ani), legenda tenisului elvețian, va fi introdus anul viitor în Hall of Fame-ul internațional al tenisului, într-un moment care marchează oficial cariera unui adevărat titan al sportului alb.

Anunțul a fost făcut miercuri de conducerea instituției cu sediul în Rhode Island, iar aceeași onoare va fi acordată și jurnalistei și prezentatoarei TV Mary Carillo.

Pentru a fi acceptați în Hall of Fame, candidații trebuie să obțină cel puțin 75% din voturile comisiei de selecție, plus eventuale puncte bonus din votul fanilor. Federer a fost singurul care a întrunit toate criteriile și va fi introdus cât de curând posibil, de îndată ce regulamentul îi va permite oficial.

„Am respectat mereu istoria tenisului și exemplul celor care au venit înaintea mea. Să fiu recunoscut astfel de către colegii mei este o mare onoare pentru mine” a declarat Federer pentru agenția AP.

Federer, primul bărbat din istorie care a câștigat 20 de titluri de Grand Slam

Federer rămâne primul bărbat din istorie care a câștigat 20 de titluri de Grand Slam la simplu, făcând parte, alături de Rafael Nadal (22 de titluri majore) și Novak Djoković (24), din ceea ce elvețianul numește „epoca de aur a tenisului”. Printre trofeele sale se numără opt victorii la Wimbledon, șase la Australian Open, cinci la US Open și unul la French Open.

„Nu am crezut niciodată că voi câștiga atât de multe titluri de Grand Slam. La început, speram doar să ridic măcar unul dintre trofee” a mai spus Roger Federer.

Primul său titlu de Grand Slam a venit în 2003, la All England Club, iar în 2009 a depășit recordul de 14 titluri al lui Pete Sampras, învingându-l dramatic pe Andy Roddick cu 16-14 în setul decisiv al finalei. Cel de-al 20-lea trofeu a fost cucerit la Australian Open 2018.