Marți, 25 Noiembrie 2025
Adevărul
Mihai Teja a explodat la conferință: „La revedere pe viață. Gata cu fotbalul”

Publicat:

Mihai Teja (47 de ani), antrenorul celor de la Metaloglobus, a avut un moment de furie la conferința de presă de după remiza cu FC Hermannstadt, scor 1-1. Tehnicianul a izbucnit în fața jurnaliștilor, convins că formația sa a fost „vânată” în ultimele săptămâni fără motive reale.

Mihai Teja este antrenorul de la Metaloglobus
Mihai Teja și-a ieșit din minți la conferința de presă | FOTO Facebook

La finalul partidei de la Clinceni, tehnicianul român a reproșat modul în care echipa a fost pusă la zid în spațiul public, subliniind că nu există nicio dovadă concretă care să incrimineze vreunul dintre elevii săi.

Atac frontal la cei care au lansat suspiciunile

Scandalul legat de presupusa implicare a nou-promovatei în jocuri necurate a lovit puternic moralul echipei într-un moment în care clubul abia se mai agață de lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Astfel, Mihai Teja nu s-a ferit să spună că se simte direct vizat de aceste insinuări care planează asupra formației patronate de Imad Kassas.

"(n.r. Vă afectează scandalul acela legat de pariuri?) Ca imagine, da. Ați văzut evoluția băieților, este aceeași. Nu s-a schimbat atitudinea, dinamica, intensitatea, nimic. Ca imagine pentru că fiecare poate să spună orice despre oricine, fără argumente, și nu poți să faci nimic.

Normal că-mi afectează imaginea. Nu-mi convine să ies pe stradă și să zică lumea nu știu ce. Eu nu fac așa ceva niciodată. Și nici nu trebuie puși toți în aceeași oală. Dacă ai argumente și dovezi, cât mai repede să se spună și să eliminăm rău. Chiar dacă e echipa mea.

Elimină-i, nu mă mai lăsa să joc în continuare cu ei tot campionatul. Spuneți-mi: <<Bă, avem dovezi, am ascultat, ăla, ăla, ăla!>>. Scap și eu. Mai bine joc cu niște tineri dacă e așa. Dacă nu, ce se întâmplă? Cineva trebuie să plătească.

Ok, e anchetă, dar dacă durează doi ani, se și lasă jucătorii mei până atunci. Ce facem? Ne uităm unii la alții prin vestiar? Cei care au greșit să plătească! Să plătească cu vârf și îndesat. Dar nu-mi convine să fiu pus în aceeași oală. Sau dacă nu e nimic, cine plătește?

Poate clubul va da în judecată, pe jucători, presa, cine a spus. Cine face să plătească. Când am dovezile atunci pot să spun: <<Gata, opriți, ăla, ăla, ăla>>. Dați-i afară. Suspendați-i. Așa, eu merg în continuare. Nici nu știu pe cine să pun în teren", a fost pledoaria lui Mihai Teja, în conferința de presă de după partda cu Hermannstadt.

Mihai Deja: ”Dacă există vinovați, să plătească”

În plin scandal al suspiciunilor care s-au năpustit asupra echipei Metaloglobus, Mihai Teja a venit cu un mesaj ferm. Antrenorul de 47 de ani spune că trecutul echipei este „bântuit” de zvonuri și acuzații, însă vrea ca adevărul să fie clarificat cât mai repede.

"Cosmin Achim a jucat cu Oțelul? Stați un pic. Aveți vreo dovadă? De ce mă întrebați? Dacă îl dovediți, veniți la mine să-l dau afară! Ok, are o imagine proastă, dar și-a creat-o el, e treaba lui. Nu a mea. Eu, când am fost la FC Voluntari, am luat-o cu patru puncte.

Jucau Armaș și Balauru. În ultimele 10 meciuri erau greșeli. Și de pe bancă i-am pus pe Cosmin Achim și Alex Pașcanu și ne-am salvat de la retrogradare en-fanfare, când nu mai credea nimeni.

Ok, s-a dovedit la un meci de Cupă. Eu eram în spital cu Covid, de două săptămâni. Cine a avut grijă de meciul ăla? Știți cine stătea pe bancă la meciul acela? Ioan Andone. L-a pus căpitan pentru că era unul dintre jucătorii care au salvat echipa, juca bine. Despre ce vorbim atunci? Haideți să vorbim concret.

Eu l-am dat la o parte pe maseor, înainte de a se auzi de lucrurile astea. Nu-mi plăcea de el. Nici vorbă de pariuri, nu mi-a plăcut profesional. Am vorbit de câteva ori cu el, i-am zis că a treia oară pleacă. <<Mă scuzați, mă scuzați>>, a treia oară OUT.

Dumneavoastră știți cu cine stați în casă? Aveți cazierul? Îți intră unul de pe stradă, de unde să-l cunoști? Îi faci profilul psihologic? De ce nu se merge mai departe, cu anchetă, cu tot. Nu este competența mea să spun asta.

Dacă aveți dovezi, cum a fost la Achim, da. L-au prins, foarte bine. Suspendat și mai departe. Cu Achim și Pașcanu s-a salvat Voluntari. Luați meciurile. Atunci, despre ce vorbim? Aruncăm lucruri. Cine e dovedit să plătească, să nu mai apară. Ok, s-a dovedit la Achim, de ce l-au mai lăsat să revină după doi ani?

Pe viață, la revedere, gata cu fotbalul! Așa trebuie să faci. (n.r. Trebuia suspendat pe viață?) Nu știu, eu spun ca un lucru... Nu știu. Dacă așa a fost...Bun, ok, nu mai joci în Liga 1 sau în Liga 2. Achim la Voluntari te putea ajuta. Mai departe, ce-a făcut, ok, își duce crucea mai departe.

E imaginea lui. Pot să-l ajut și a doua oară dacă înțelege. Și dacă nu e implicat în nimic, tot o să spuneți, dacă joacă și greșește. Având imaginea asta, normal că toată lumea te atacă. I-am spus și lui direct”, a mai precizat fostul antrenor de la FCSB.

