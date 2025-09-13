„N-am acceptat să fiu o marionetă”. Mircea Rednic a găsit vinovatul pentru eșcul de la Standard Liege

Mircea Rednic, antrenorul român în vârstă de 63 de ani, nu și-a putut duce la bun sfârșit mandatul la Standard Liege. Și-a luat la revedere de la echipă după doar cinci etape, în cadrul cărora a reușit să bifeze două victorii, două eșecuri și o remiză.

La scurt timp după ce a hotărât să părăsească banca tehnică a belgienilor, antrenorul a recunoscut care au fost adevăratele motive din spatele deciziei de retragere, dar și cine a fost principalul vinovat pentru eșecul de la Standard Liege.

„Încă din prima zi a vrut să controleze totul!”

Marc Wilmots, directorul sportiv al celor de la Standard Liege, nu l-ar fi suportat pe Mircea Rednic încă de când antrenorul și-a făcut, pentru prima oară, apariția în vestiarul formației.

„În timpul pregătirii n-am pierdut niciun meci, am început sezonul cu 7 din 9 puncte, deci trebuie să credeți că, în acel moment, explicam bine…

Situația era clară înainte de a semna: Marc (n.r. Marc Wilmots, directorul sportiv) se ocupa de transferuri, iar eu de antrenamente și de programul echipei. Dar încă din prima zi, Marc a vrut să facă totul și să controleze tot.

Am vorbit mult despre alcătuirea echipei și mi-a dat de înțeles că a făcut transferuri pentru a juca într-un anumit sistem. Am vrut să revin la Standard, am vrut să ajut acest club (…) dar nu am acceptat niciodată să fiu o marionetă!”, a spus Rednic, conform celor de la dhnet.be

Mircea Rednic își umple buzunarele

După ce a fost dat afară de la Standard Liege, Mircea Rednic va încasa aproximativ 200.000 euro din partea oficialilor clubului. Antrenorul român avea o clauză de reziliere prevăzută în contractul său, valabilă în primele șase luni de angajament.

De asemenea, conform informațiilor oferite de către presa din Belgia, antrenorul român ar fi beneficiat de un salariu lunar în valoare de 40.000 euro brut la Standard Liege.

„Întrucât clauza lui Mircea Rednic de reziliere nu era semnificativă, 200.000 de euro pentru șase luni, iar salariul său brut lunar era mai mic de 40.000 de euro, conducerea lui Standard și-a făcut calculele pentru a apăsa butonul de concediere!”, au scris belgienii, conform aceleiași surse citate anterior.

Rezultatele lui Standard Liege cu Mircea Rednic antrenor în acest mandat

RAAL La Louviere - Standard Liege 0-2

Standard Liege - Dender 1-1

Standard Liege - Genk 2-1

Royale Union SG - Standard Liege 3-0

Standard Liege - Cercle Brugge 0-3.