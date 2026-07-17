 Nadia spune că nota de 10 de la Montreal a făcut-o să înțeleagă faptul că își poate depăși limitele | adevarul.ro
search
Friday, 17th July 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Nadia spune că nota de 10 de la Montreal a făcut-o să înțeleagă faptul că își poate depăși limitele

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În urmă cu 50 de ani, în 18 iulie 1976, Nadia Comăneci a uimit lumea întreagă cu evoluțiile ei. Gimnasta născută în Onești a fost notată cu 10,00 în concursul olimpic de la Montreal. Ceea ce nu se mai întâmplase până atunci.

Nadia a participat la diverse acțiuni prin care se celebrează primul 10 (Foto: sportpictures)
Nadia a participat la diverse acțiuni prin care se celebrează primul 10 (Foto: sportpictures)

Nadia a vorbit într-un interviu acordat Agerpres despre evoluțiile sale din urmă cu 50 de ani, despre cum s-a schimbat viața ei după Jocurile Olimpice din 1976. „Pe 18 iulie, în fiecare an, mă gândesc și am în minte imaginea fetiței de 14 ani, imaginea Nadiei de 14 ani, cea care practica deja gimnastica de 8 ani și care a mers cu curaj la acele Jocuri Olimpice, fără să știe exact ce se va întâmpla acolo. A mers cu încredere, după multe ore de muncă, dorindu-și ca, împreună cu echipa, să-și arate valoarea. Pe atunci nu exista social media, nimeni nu știa cum se pregăteau sau cât de pregătite erau adversarele noastre. La asta mă gândesc. Fetița aceea s-a descurcat și a navigat prin viață, trecând prin momente bune și mai puțin bune, dar a reușit”.

Multipla campioană olimpică, mondială și europeană s-a referit la momentele în care tabela electronică a sălii din Montreal a afișat 1,00: „În primul rând, nici nu știu dacă m-am uitat la tabelă imediat, pentru că de obicei nu mă uitam la note. Eram ultima gimnastă din echipa României care concura și mă gândeam deja cu emoție la următorul aparat, bârna, care era mult mai periculos ca idee în comparație cu paralelele. Știu doar că m-am întors să mă uit la tabelă după ce am auzit foarte mult zgomot în sală și nu înțelegeam de ce. Mi-am dat seama de 1.00, dar începuse deja marșul pentru schimbarea aparatelor. Deci nu mi-am dat seama de ce am făcut. Nu am realizat imediat ce am făcut. Nu m-am temut că greșisem, mă așteptam să primesc un 9.90 sau un 9.95, dar în niciun caz nu m-am gândit la nota 10”.

Întrebată dacă „omul Nadia” s-a schimbat după ce gimnasta a primit nota maximă, cea supranumită „Zeița de la Montreal” a răspuns: „Omul Nadia nu s-a schimbat după acel 10, ci doar a înțeles că are o limită pe care nu și-a descoperit-o încă și că este capabilă să facă chiar mai mult de atât. După atâția ani, mulți oameni nu-și mai aduc aminte câte medalii am câștigat la Montreal, dar își amintesc perfect de acel 10, de acel 1.00. Mai târziu am aflat și istoria acelei tabele electronice fabricată de Omega. Din câte știu, cei de la Omega sunaseră la Federația Internațională de Gimnastică înainte de competiție, întrebând dacă cineva va primi nota 10, ca să știe exact câte beculețe să monteze pe tabelă. Iar cei de la Federație le-au răspuns să nu-și facă griji din cauza beculețelor, pentru că nimeni nu va primi nota 10. Și atunci cred că le-am dat puțin peste cap tabela celor de la Omega. Am auzit această poveste după ani și ani de zile, când m-am și întâlnit cu reprezentanții lor”.

De asemenea, Nadia a fost chestionată și în legătură cu faptul că astăzi, prin schimbarea codului de punctaj, nu se mai poate acorda nota 10,00 în gimnastică: „Nu s-a pierdut de tot, pentru că încă poți primi nota 10 pentru execuție, însă este extrem de greu. Nu știm dacă pe viitor codul de punctaj se va mai schimba sau nu. Oricum, acest 10 rămâne definitiv în istorie ca 10-le gimnasticii. Și, de fiecare dată când o persoană reușește să facă ceva deosebit în viață, nu neapărat în sport, oamenii spun: A fost de nota 10”.

Nadia Comăneci a vorbit, totodată, și despre atracția pe care gimnastica o are asupra copiilor, care se apucă de acestp sport pentru că este „unul pe care ei îl încep sub formă de joacă, la o vârstă foarte fragedă. Noi promovăm acest sport ca pe o bază excelentă pentru orice altă disciplină și ca pe o mișcare esențială pentru dezvoltarea copiilor. Foarte mulți copii rămân în gimnastică, iar alții se îndreaptă mai târziu spre alte sporturi. Însă, având această bază, ei devin mult mai buni, funcționează mult mai bine atât în sportul pe care îl aleg, cât și la școală, spre deosebire de ceilalți copii. Să le oferim posibilitatea de a face sport este cea mai bună investiție în viitorul copiilor”.

Nadia acordă un autograf unei fetițe la Onești (Foto: Marian Burlacu)
Nadia acordă un autograf unei fetițe la Onești (Foto: Marian Burlacu)

Nadia a primit șapte note de 10.00 la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976

La Jocurile Olimpice de vară de la Montreal, în 1976, Nadia a fost notată de 7 ori cu nota maximă, 10,00. Ceea ce a reprezentat o premieră pentru întrecerea fetelor la gimnastică. În 18 iulie 1976, Nadia Comăneci a primit primul 10,00 la paralele inegale. Iar pe tabelă a apărut nota 1.00... Și aceasta fiindcă Omega SA, producătorul oficial al panoului care indica punctajul la acea ediție a Jocurilor Olimpice de vară, a luat de bună ideea că nimeni nu poate obține nota maximă la gimnastică.

La acea ediție a Jocurilor Olimpice, Nadia Comăneci le-a avut colege pe Gabriela Trușcă, Georgeta Gabor, Anca Grigoraș, Mariana Constantin și Teodora Ungureanu. În concursul pe echipe, România a cucerit medalia de argint, fiind depășită de URSS, care dominase până atunci competițiile de gimnastică, la feminin. Toate componentele echipei de atunci s-au reunit la Onești, în 31 mai, pentru a celebra reușitele din urmă cu 50 de ani.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va putea fi observată
digi24.ro
image
Un șofer elvețian a fost oprit de polițiști pe A1 pentru un control de rutină. Ce au descoperit oamenii legii în mașină
stirileprotv.ro
image
Gruparea care scotea pensionari de lux pe bandă rulantă a șters zeci de probe – Tribunalul a stabilit eliberarea, deși DIICOT a cerut arestarea pentru securitatea anchetei
gandul.ro
image
ANM anunță un weekend de foc. Caniculă, furtuni și grindină în mai multe zone din țară
mediafax.ro
image
A sosit la București și semnează cu Dinamo!
fanatik.ro
image
Cum arată vilele de lux închiriate de RAAPPS la 900 de euro pe lună, în timp ce prețul pieței este de 4.000 de euro
libertatea.ro
image
Calvarul unui agent de poliție din Brașov: amenințat de 11 ani de un bărbat pe care l-a oprit în trafic și căruia i-a făcut dosar penal
digi24.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
gsp.ro
image
Alertă majoră: Spania - Argentina, finala Cupei Mondiale, este "în pericol"! Ce s-a întâmplat la New York
digisport.ro
image
Telendos, insula din Grecia cu plaje liniștite și peisaje spectaculoase. Destinația ascunsă a verii
click.ro
image
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că în case nu se poate sta
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Austria caută muncitori străini: cum poți lucra și locui legal în această ţară timp de doi ani
observatornews.ro
image
ULTIMA ORĂ! A murit într-un accident teribil pe Autostrada Soarelui!
cancan.ro
image
Creștere explozivă a dosarelor de pensie ajunse la CCR. Formula de calcul ar putea fi schimbată. CASS, anulat!
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
prosport.ro
image
Cele mai periculoase plaje din Grecia din cauza curenților. Ce trebuie să știe turiștii înainte să intre în apă
playtech.ro
image
Cât costă biscuiții pe care îi consumă Lionel Messi în fiecare dimineață la Cupa Mondială. Au un ingredient delicios și este un desert foarte popular în Argentina
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Francezii cer rejucarea semifinalei cu Spania: "Sportul trebuie practicat conform regulilor!"
digisport.ro
image
Un mecanic român din Marea Britanie a cumpărat o Tesla defectă cu doar 4.500 de lire și a decis să o repare. Cât l-a costat
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Lovitură grea pentru Nicuşor Dan de la CCR. Decizia e DEFINITIVĂ!
romaniatv.net
image
Horoscop 17 iulie. O zodie dă lovitura în carieră, iar alta primește o veste care îi poate schimba complet planurile
mediaflux.ro
image
Duce scandalul din Anglia - Argentina la următorul nivel! I-a cerut OFICIAL lui Infantino suspendarea a ȘASE jucători
gsp.ro
image
Manichiura clasică a anilor ’90 pe care Prințesa Diana o adora
actualitate.net
image
Locul din Brașov care m-a fermecat cu totul. Nu-l rata dacă ajungi aici | FOTO
actualitate.net
image
Mitică Dragomir a fost la Mamaia și a rezistat doar patru ore: „Când am ajuns la mare... ferească Dumnezeu!”
click.ro
image
Cuplu din București, dat dispărut după o excursie pe Transalpina. Familia celor doi soți nu reușește să ia legătura cu ei
click.ro
image
Horoscopul săptămânii 17-23 iulie. Schimbări importante pentru Tauri, provocări pentru Berbeci și surprize pentru Lei
click.ro
Ecaterina cea Mare a Rusiei profimedia 1115813114 jpg
Regina cu cel mai mare apetit erotic din istorie. Mitul actului sexual cu un cal și decesul pe toaletă
okmagazine.ro
Mirabela Grădinaru Profimedia jpg
Prima Doamnă a României, elegantă în albastru. Ce semnificație are nuanța aleasă de Mirabela Grădinaru în vizitele oficiale
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Nicolae Ceaușescu și înfometarea poporului român în numele zisei achitări a datoriei externe
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii de aprecieri
image
Mitică Dragomir a fost la Mamaia și a rezistat doar patru ore: „Când am ajuns la mare... ferească Dumnezeu!”

OK! Magazine

image
Prințesa Diana era extrem de atentă la alimentație. Exista un aliment de care nu voia să se atingă, toți bucătarii erau anunțați să-l excludă

Click! Pentru femei

image
Prima Doamnă a României, eleganță desăvârșită în albastru. De ce alege Mirabela Grădinaru această nuanță în vizitele oficiale

Click! Sănătate

image
Leguma care „curăţă” arterele şi poate preveni infarctul