Nadia spune că nota de 10 de la Montreal a făcut-o să înțeleagă faptul că își poate depăși limitele

În urmă cu 50 de ani, în 18 iulie 1976, Nadia Comăneci a uimit lumea întreagă cu evoluțiile ei. Gimnasta născută în Onești a fost notată cu 10,00 în concursul olimpic de la Montreal. Ceea ce nu se mai întâmplase până atunci.

Nadia a vorbit într-un interviu acordat Agerpres despre evoluțiile sale din urmă cu 50 de ani, despre cum s-a schimbat viața ei după Jocurile Olimpice din 1976. „Pe 18 iulie, în fiecare an, mă gândesc și am în minte imaginea fetiței de 14 ani, imaginea Nadiei de 14 ani, cea care practica deja gimnastica de 8 ani și care a mers cu curaj la acele Jocuri Olimpice, fără să știe exact ce se va întâmpla acolo. A mers cu încredere, după multe ore de muncă, dorindu-și ca, împreună cu echipa, să-și arate valoarea. Pe atunci nu exista social media, nimeni nu știa cum se pregăteau sau cât de pregătite erau adversarele noastre. La asta mă gândesc. Fetița aceea s-a descurcat și a navigat prin viață, trecând prin momente bune și mai puțin bune, dar a reușit”.

Multipla campioană olimpică, mondială și europeană s-a referit la momentele în care tabela electronică a sălii din Montreal a afișat 1,00: „În primul rând, nici nu știu dacă m-am uitat la tabelă imediat, pentru că de obicei nu mă uitam la note. Eram ultima gimnastă din echipa României care concura și mă gândeam deja cu emoție la următorul aparat, bârna, care era mult mai periculos ca idee în comparație cu paralelele. Știu doar că m-am întors să mă uit la tabelă după ce am auzit foarte mult zgomot în sală și nu înțelegeam de ce. Mi-am dat seama de 1.00, dar începuse deja marșul pentru schimbarea aparatelor. Deci nu mi-am dat seama de ce am făcut. Nu am realizat imediat ce am făcut. Nu m-am temut că greșisem, mă așteptam să primesc un 9.90 sau un 9.95, dar în niciun caz nu m-am gândit la nota 10”.

Întrebată dacă „omul Nadia” s-a schimbat după ce gimnasta a primit nota maximă, cea supranumită „Zeița de la Montreal” a răspuns: „Omul Nadia nu s-a schimbat după acel 10, ci doar a înțeles că are o limită pe care nu și-a descoperit-o încă și că este capabilă să facă chiar mai mult de atât. După atâția ani, mulți oameni nu-și mai aduc aminte câte medalii am câștigat la Montreal, dar își amintesc perfect de acel 10, de acel 1.00. Mai târziu am aflat și istoria acelei tabele electronice fabricată de Omega. Din câte știu, cei de la Omega sunaseră la Federația Internațională de Gimnastică înainte de competiție, întrebând dacă cineva va primi nota 10, ca să știe exact câte beculețe să monteze pe tabelă. Iar cei de la Federație le-au răspuns să nu-și facă griji din cauza beculețelor, pentru că nimeni nu va primi nota 10. Și atunci cred că le-am dat puțin peste cap tabela celor de la Omega. Am auzit această poveste după ani și ani de zile, când m-am și întâlnit cu reprezentanții lor”.

De asemenea, Nadia a fost chestionată și în legătură cu faptul că astăzi, prin schimbarea codului de punctaj, nu se mai poate acorda nota 10,00 în gimnastică: „Nu s-a pierdut de tot, pentru că încă poți primi nota 10 pentru execuție, însă este extrem de greu. Nu știm dacă pe viitor codul de punctaj se va mai schimba sau nu. Oricum, acest 10 rămâne definitiv în istorie ca 10-le gimnasticii. Și, de fiecare dată când o persoană reușește să facă ceva deosebit în viață, nu neapărat în sport, oamenii spun: A fost de nota 10”.

Nadia Comăneci a vorbit, totodată, și despre atracția pe care gimnastica o are asupra copiilor, care se apucă de acestp sport pentru că este „unul pe care ei îl încep sub formă de joacă, la o vârstă foarte fragedă. Noi promovăm acest sport ca pe o bază excelentă pentru orice altă disciplină și ca pe o mișcare esențială pentru dezvoltarea copiilor. Foarte mulți copii rămân în gimnastică, iar alții se îndreaptă mai târziu spre alte sporturi. Însă, având această bază, ei devin mult mai buni, funcționează mult mai bine atât în sportul pe care îl aleg, cât și la școală, spre deosebire de ceilalți copii. Să le oferim posibilitatea de a face sport este cea mai bună investiție în viitorul copiilor”.

Nadia a primit șapte note de 10.00 la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976

La Jocurile Olimpice de vară de la Montreal, în 1976, Nadia a fost notată de 7 ori cu nota maximă, 10,00. Ceea ce a reprezentat o premieră pentru întrecerea fetelor la gimnastică. În 18 iulie 1976, Nadia Comăneci a primit primul 10,00 la paralele inegale. Iar pe tabelă a apărut nota 1.00... Și aceasta fiindcă Omega SA, producătorul oficial al panoului care indica punctajul la acea ediție a Jocurilor Olimpice de vară, a luat de bună ideea că nimeni nu poate obține nota maximă la gimnastică.

La acea ediție a Jocurilor Olimpice, Nadia Comăneci le-a avut colege pe Gabriela Trușcă, Georgeta Gabor, Anca Grigoraș, Mariana Constantin și Teodora Ungureanu. În concursul pe echipe, România a cucerit medalia de argint, fiind depășită de URSS, care dominase până atunci competițiile de gimnastică, la feminin. Toate componentele echipei de atunci s-au reunit la Onești, în 31 mai, pentru a celebra reușitele din urmă cu 50 de ani.