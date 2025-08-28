Relație încâlcită: fosta parteneră a lui Kylian Mbappe se iubește cu fostul coechipier al starului de la Real Madrid

Manuel Ugarte (24 de ani), mijlocașul celor de la Manchester United, a fost surprins, pentru prima dată în spațiul public, alături de noua sa parteneră. Este vorba despre Georgia May, o influenceriță de modă și frumusețe cu origini britanice, care se întâmplă să fie chiar fosta parteneră de viață a starului celor de la Real Madrid, Kylian Mbappe.

Manuel Ugarte și Kylian Mbappe au fost coechipieri, în perioada când ambii evoluau la Paris Sain-Germain. Starul englezilor a fost surprins în timpul unei sesiuni de shopping alături de brunetă, în cadrul supermarketului Waitrose din nordul Londrei. Îmbrăcați în ținute casual, cei doi îndrăgostiți nu păreau să se ascundă de camere. Fotografiile au fost făcute publice de către un fotograf local din Manchester.

Manuel și Georgia formează un cuplu de mai bine de o lună. Fotbalistul a oficializat relația prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, când s-a fotografiat alături de partenera sa la bordul unui iaht, în timpul unei vacanțe în Spania. Postarea a fost apreciată chiar de Mbappe, fostul iubit al Georgiei.

Debut mediocru la Manchester United

Manuel Ugarte traversează un început de sezon șters la Manchester United. În timp ce echipa lui Ruben Amorim are un start modest de campionat, mijlocașul uruguayan nu a reușit încă să-și câștige statutul de titular.

Deși stilul său combativ i-a cucerit pe suporteri, lipsa de constanță din linia de mijloc nu a putut fi trecută cu vederea. Rămâne de văzut dacă va putea readuce nivelul afișat anterior la PSG. În această săptămână, Ugarte este așteptat să revină pe teren pentru „diavolii roșii”, care caută încă prima victorie a sezonului, în deplasarea cu Grimsby Town din Cupa Ligii Angliei.