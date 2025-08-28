search
Joi, 28 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Relație încâlcită: fosta parteneră a lui Kylian Mbappe se iubește cu fostul coechipier al starului de la Real Madrid

0
0
Publicat:

Manuel Ugarte (24 de ani), mijlocașul celor de la Manchester United, a fost surprins, pentru prima dată în spațiul public, alături de noua sa parteneră. Este vorba despre Georgia May, o influenceriță de modă și frumusețe cu origini britanice, care se întâmplă să fie chiar fosta parteneră de viață a starului celor de la Real Madrid, Kylian Mbappe.

Bruneta a fost iubita lui Kylian Mbappe, fost coleg cu Ugarte la PSG. Foto Instagram
Bruneta a fost iubita lui Kylian Mbappe, fost coleg cu Ugarte la PSG. Foto Instagram

Manuel Ugarte și Kylian Mbappe au fost coechipieri, în perioada când ambii evoluau la Paris Sain-Germain. Starul englezilor a fost surprins în timpul unei sesiuni de shopping alături de brunetă, în cadrul supermarketului Waitrose din nordul Londrei. Îmbrăcați în ținute casual, cei doi îndrăgostiți nu păreau să se ascundă de camere. Fotografiile au fost făcute publice de către un fotograf local din Manchester.

Manuel Ugarte, alături de Georgia, partenera sa de viață. Foto Facebook
Manuel Ugarte, alături de Georgia, partenera sa de viață. Foto Facebook

Manuel și Georgia formează un cuplu de mai bine de o lună. Fotbalistul a oficializat relația prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, când s-a fotografiat alături de partenera sa la bordul unui iaht, în timpul unei vacanțe în Spania. Postarea a fost apreciată chiar de Mbappe, fostul iubit al Georgiei.

Debut mediocru la Manchester United

Manuel Ugarte traversează un început de sezon șters la Manchester United. În timp ce echipa lui Ruben Amorim are un start modest de campionat, mijlocașul uruguayan nu a reușit încă să-și câștige statutul de titular.

Deși stilul său combativ i-a cucerit pe suporteri, lipsa de constanță din linia de mijloc nu a putut fi trecută cu vederea. Rămâne de văzut dacă va putea readuce nivelul afișat anterior la PSG. În această săptămână, Ugarte este așteptat să revină pe teren pentru „diavolii roșii”, care caută încă prima victorie a sezonului, în deplasarea cu Grimsby Town din Cupa Ligii Angliei.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
O nouă gaură în bugetul Romsilva: Cabane și pensiuni cu pierderi de milioane de lei anual. Veniturile și cheltuelile, ținute la secret
digi24.ro
image
Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
stirileprotv.ro
image
MISTERUL mașinii cu numere de București, care l-a plimbat pe MACRON prin Chișinău
gandul.ro
image
Tragedie in Bacău. O adolescentă de 15 ani, accidentată mortal de tren
mediafax.ro
image
Politicianul cu Lamborghini a intermediat mita Nordis Sinaia. Scandal total pe 240.000€
fanatik.ro
image
VIDEO Atac rusesc devastator cu drone și rachete balistice asupra Kievului: „Totul este distrus”. Cel puțin patru morți și zeci de civili răniți
libertatea.ro
image
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor
digi24.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
Umilință istorică în Europa: la pauză scorul era 5-0, în play-off-ul pentru UEFA Champions League!
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
antena3.ro
image
Revolta bugetarilor cu salarii uriaşe faţă de tăieri. "Lucrătorii de acolo sunt profesionişti"
observatornews.ro
image
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Cât câștigă o cameristă la hotel în Spania. Salariul e atât de mic încât sindicatele cer schimbarea legii
playtech.ro
image
Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano, a ajuns la terapie intensivă!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Niciodată în 22 de ani! Gigi Becali a intrat în direct și a făcut o declarație în premieră
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița cu România. Pantera neagră a fost văzută din nou
kanald.ro
image
Andi Moisescu a divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
romaniatv.net
image
Cosmeticele care vor fi interzise în magazine de la 1 septembrie. Ce substanță periculoasă conțin
mediaflux.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
Creierul lui Bruce Willis „cedează”. Își mai recunoaște soția? „Sunt recunoscătoare că încă este aici”
click.ro
image
Serialul de pe Netflix care te ține cu sufletul la gură. Fiecare episod te provoacă să-ți pui întrebări morale neașteptate
click.ro
image
Surprizele Pro TV la 30 de ani! Carmen Tănase, în juriul Românii au talent: „Voi fi foarte empatică, dar și severă”. Daniel Pavel, un nou show de senzație
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
Creierul lui Bruce Willis „cedează”. Își mai recunoaște soția? „Sunt recunoscătoare că încă este aici”

OK! Magazine

image
Capsula timpului ce a aparținut Prințesei Diana, deschisă 34 de ani mai târziu: Ce se află înăuntru

Click! Pentru femei

image
La 60 de ani, și-a făcut testamentul și nu l-a inclus nici măcar pe unicul ei copil!

Click! Sănătate

image
Oncolog: Simptom la nivelul gurii ce indică risc de cancer