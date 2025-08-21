Un fan a decis să nu se tundă până când echipa favorită nu va câștiga cinci meciuri la rând. A acumulat deja o coamă de leu

„Nu mă voi tunde până când United nu câștigă cinci meciuri la rând”, a stabilit un suporter al echipei Manchester United. „Diavolii roșii” tocmai au început sezonul în Premier League cu un eșec, 0-1 acasă cu Arsenal Londra.

Provocarea de pe rețelele de socializare aparține unui fan al formației Manchester United, care a acumulat deja aproape 230.000 de urmăritori doar pe Instagram.

Ideea este foarte simplă, iar rezultatul - de-a dreptul amuzant. Fanul lui Manchester United, Frank Ilett, nu se aștepta la toate acestea.

Începând cu 5 octombrie 2024, a decis să nu se tundă până când favoriții lui nu vor câștiga cel puțin cinci meciuri consecutive.

Aflați într-o criză care nu se mai termină, oamenii lui Ruben Amorim nu și-au atins obiectivul, iar Frank, care a început să-și înregistreze creșterea părului acum aproape un an, își poate etala acum coama de leu.

Parteneriat cu casă de pariuri

În ajunul debutului în Premier League, Manchester United a anunțat un nou parteneriat multianual cu casa de pariuri Parimatch, care va deveni partenerul oficial de pariuri al clubului în Asia.

Acordul include branding pe panouri publicitare LED de pe Old Trafford începând cu meciul de deschidere și o serie de inițiative de activare comercială pentru fanii internaționali, inclusiv bilete VIP și experiențe exclusive legate de club.

După o lungă dezbatere, Premier League a stabilit că, la sfârșitul sezonului 2025/26, cluburile nu vor mai putea afișa siglele operatorilor de pariuri pe partea din față a tricourilor lor.

Trebuie menționat, însă, că interdicția se referă doar la sponsorizarea de pe partea din față a tricoului: alte forme de colaborare rămân permise, inclusiv sponsorizările pe mâneci, drepturile de denumire în stadion și, cel mai important, publicitatea digitală și perimetrală, cum ar fi cea prevăzută în acordul Manchester United-Parimatch.