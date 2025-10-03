Reghecampf și-a pus tot Sudanul în cap. Fanii fac front comun pentru demiterea românului: „Omul a eșuat/ E doar un antrenor șomer”

Laurențiu Reghecampf traversează o perioadă tensionată la Al-Hilal Omdurman, unde presiunea este mult mai acută decât a întâlnit vreodată la FCSB. Rezultatele fluctuante ale echipei au atras critici dure din partea presei sudaneze, care nu ezită să îl catalogheze pe român drept un antrenor „șomer” și „eșuat”.

Deși Reghecampf și-a construit o reputație solidă în fotbalul din Orientul Mijlociu, pare că tehnicianul nu se bucură de aceeași răbdare din partea suporterilor, în Sudan. Al-Hilal, una dintre echipele de top ale țării, se află într-un moment dificil, iar performanțele slabe în Liga Campionilor Africii nu fac decât să amplifice nemulțumirea fanilor.

„Nu știm adevărul despre acest Reghecampf...”

Jurnalistul Yaqoub Haj Adam a lansat atacuri directe la adresa lui Reghecampf într-un editorial recent, evidențiind bilanțul de până acum: trei victorii, trei egaluri și o înfrângere. Aceasta din urmă, survenită în play-off-ul CECAFA Kagame Cup, a condus la eliminarea echipei și a alimentat speculațiile despre viitorul tehnicianului român.

„E clar: omul a eșuat! A făcut din Al-Hilal, o echipă cu milioane de suporteri, o forță în Africa, o formație demnă de ligile inferioare. Nu știm adevărul despre acest Reghecampf… Oare de unde a venit acest antrenor șomer, care a fost dat afară de la mai toate echipele pe care le-a antrenat?!

După două luni cu Reghecampf, Al-Hilal e o formație lipsită de personalitate, de identitate. La fel cum era și pe finalul mandatului lui Florent Ibengé (n.r. – predecesorul lui Reghecampf, la Al-Hilal Omdurman). Nu s-a schimbat nimic! Nicio urmă de fotbal modern. Așadar, care e rolul lui Reghecampf, adus cu surle și trâmbițe de conducere și scos din șomaj?!

Fanii au tot dreptul să fie furioși. Cu Reghecampf în frunte, Al-Hilal nu va ajunge nicăieri!”, a transmis jurnalistul sudanez.

Sudanezii i-au găsit deja înlocuitor

Deocamdată, poziția lui Laurențiu Reghecampf pe banca lui Al-Hilal Omdurman este sigură, însă pericolul unei demiteri este ca o umbră pentru român. Tehnicianul ar putea fi înlocuit cu brazilianul Heron Ferreira, antrenor pe care Reghecampf l-a eliminat recent din cupele africane.

Ferreira conduce în prezent formația Jamus din Sudanul de Sud, echipă pe care Al-Hilal a depășit-o cu 1-0 la general în turul inaugural al preliminariilor Ligii Campionilor Africii.

Sud-americanul nu este deloc străin pentru clubul din Omdurman. A pregătit echipa în trecut și a cucerit trei titluri de campion între 2006 și 2008, ceea ce îl face o variantă plauzibilă pentru conducere.