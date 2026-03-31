Postul Paștelui l-a scăpat de kilograme pe Gigi Becali. Patronul FCSB își face analize de sânge la 6 luni

La 67 de ani, Gigi Becali, patronul FCSB, are grijă de sănătate ca de ochii din cap. Omul cu banii de la formația bucureșteană spune că vrea să prindă o vârstă matusalemică.

„Uite azi, nici nu am mâncat, mă duc să îmi ia sânge, să fac analize. Am făcut acum 8 luni analize, toate la perfecție. Acum le fac iar. La 6 luni trebuie să faci analize. După 60 de ani trebuie să faci analize la 6 luni. Eu am 68.

(n.r. – La inimă vă căutați?) La inimă nu am ce să fac, nu am ce să caut. Lucrurile se văd toate în sânge. Fac toate alea. La inimă nu am ce. Mi-a pus d-alea, ventuze d-alea, de le ții o zi și o noapte. Și mi-a zis, Domne, cum ai inima la propriu, așa o ai și la figurat. Adică bună, sănătoasă. La inimă fac mai rar, la 1-2 ani. Dacă zice că ai mici probleme, mergi mai des, să îți dea tratament.

Dar în sânge se vede totul. Eu chem acasă. Am eu la clinica mea, laborator de analize. Ce mă costă pe mine? ‘Ia vino, fetițo, bagă branula, și bagă și nișe vitamine, dacă tot ai înțepat vena’. Eu la două săptămâni îmi pun singur perfuzie. La două-trei săptămâni maxim pun întăritoare, antiinflamatoare, vitamine, magneziu. Toate!

Acum, dacă e post, am ajuns la 75 de kilograme. Eu am 80 în mod normal. Acum sunt la 75. Nu mănânc. Cel mai bun tratament pentru organism e postul, adică nemâncatul.

Așa zic specialiștii. Face MM cu ăia la noi. Nu mănâncă 3 zile, ca să omoare bacteriile rele. Au ei teoria lor. Eu nu 3 zile. Eu până la ora două-trei țin. Nu beau nici apă, că mă duc la biserică. Mă duc la ora 12, mă împărtășesc, și mai stau două ore. și la 14:00 mănânc.

Dacă tot am făcut avere și am vârsta pe care o am, de ce să nu am grijă de mine? Măcar să trăiesc puțin mai mult. (n.r. – Cât prindeți?) Eu? Eu vreau 105 ani! Atât vreau eu. Ca marele Antonie", a spus Gigi Becali, pentru Fanatik.