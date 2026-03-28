Dezamăgit de FCSB, Ilie Năstase și-a ales altă favorită în Superliga: „Merită după atâția ani să fie campioană!”

Ilie Năstase, în vârstă de 79 de ani și recunoscut pentru susținerea sa față de FCSB, a urmărit cu dezamăgire evoluția echipei în actualul sezon de Superliga. Roș-albaștrii nu s-au calificat în play-off și astfel nu au ocazia să-și apere titlul de campioană.

Ilie Năstase Foto/Facebook
Ilie Năstase Foto/Facebook

Întrebat despre preferințele sale pentru câștigătoarea campionatului, Năstase a declarat că și-ar dori ca Universitatea Craiova să ridice trofeul, considerând că echipa din Bănie merită, după 35 de ani, să cucerească primul său titlu de campioană.

Universitatea Craiova ocupă momentan locul doi în play-off-ul SuperLigii, acumulând 33 de puncte, la egalitate cu liderul U Cluj, după primele două etape.

Eu aș vrea să fie Craiova campioană. Îmi place cum joacă, îmi plac jucătorii din față care sunt acolo. Cred că merită după atâția ani să fie campioană. Craiova a fost o echipă mare când am fost eu mai tânăr!, a spus Năstase, prezent la conferința Țiriac Open. 

Următorul meci important pentru echipa din Bănie va fi în etapa a treia din play-off, când va întâlni, pe teren propriu, formația CFR Cluj, într-un duel ce se anunță decisiv în lupta pentru titlu. Partida este programată luni, 6 aprilie, de la ora 20.30.

