search
Marți, 18 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Mircea Lucescu nu lasă pe altcineva la baraj, așa cum a promis: „Mâine mă duc la tragerea la sorți”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

După 7-1 cu modesta San Marino, selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a anunțat marți noapte, la Ploiești, că rămâne la cârma echipei naționale de fotbal pentru jocurile de pe 26 martie și, eventual, 31 martie, semifinalele, respectiv finalele barajului de calificare la turneul final mondial de anul viitor.

Mircea Lucescu are 80 de ani
Mircea Lucescu are 80 de ani

Am marcat 7 goluri, puteau să fie și 12! Echipa slabă (n.r. - a celor din San Marino). M-a preocupat să-i văd pe băieți că după meciul cu Bosnia prezintă în teren un alt tip de fotbal. Acolo, în 3 minute, în Bosnia, le-am dat 15 mingi adversarului. Au fost decisive pentru stabilirea scorului. Noi am marcat golul după 25 de pase consecutive. O teamă nejustificată ne-a făcut să nu construim cum am făcut-o astăzi. De data asta, am văzut echipa cum aș vrea să jucăm. Parcă au fost la antrenament. Și astăzi am intrat deconectați. M-a supărat, nu m-a speriat golul lor! Le-am interzis categoric să joace cu mingi lungi. Cei care au creat o asemenea atmosferă nu țin cu echipa națională! Unii se bucură, ca să arate ei că au dreptate. Mâine mă duc la tragerea la sorți”, a spus „Il Luce”, la microfonul Digi.

Tehnicianul a fost cel care a creat o stare de incertitudine privind antrenorul. Declarase, la un moment dat, că, „dacă nu calific echipa, las pe altul la baraj”. Ulterior, a afirmat că „nu pot fi demis”, semn că este cel care îl conduce pe președintele Răzvan Burleanu, șeful din acte al FRF.

Joi, de la ora 14:00, la Zurich se trag la sorți meciurile de baraj. România va disputa primul joc în deplasare.

Italia, Turcia, Polonia și Ucraina sunt posibile adversare. „Sper să picăm cu Ucraina, și așa sunt datori vânduți la noi”, a glumit un suporter pe contul oficial de Facebook al naționalei.

Pe 5 decembrie, echipele deja calificate vor intra în urne, pentru stabilirea grupelor de la Campionatul Mondial.

Cu 13 puncte, România a terminat pe locul 3 în Grupa H a preliminariilor după Austria (19 puncte), calificată direct, și Bosnia (17 puncte), care merge în play-off.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
digi24.ro
image
ANIMAȚIE cu accidentul din Capitală, unde patru femei au fost spulberate într-o stație de autobuz. La volan era un polițist
stirileprotv.ro
image
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
gandul.ro
image
Horoscop 19 noiembrie 2025: Direcții noi pentru Leu și Săgetător, și echilibru pentru Balanță și Gemeni
mediafax.ro
image
Aryna Sabalenka, ipostază surpriză în vacanța din Maldive. Oamenii i-au admirat curajul
fanatik.ro
image
Premieră în România: autostradă construită cu o singură bandă pe sensul de mers, din lipsă de fonduri. Ce presupune conceptul de half-profile
libertatea.ro
image
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa Albă
digi24.ro
image
Mihai Neșu prezintă centrul său de recuperare din Oradea: un tur emoționant la „Sfântul Nectarie”. „Tot ce am făcut a costat 7 milioane de euro, bani din donații”
gsp.ro
image
Ce nebunie: golurile din minutele 90+3 și 90+9 au SCHIMBAT posibilele adversare ale României la baraj! Lista definitivă
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
Ce este Cloudflare și de ce au picat astăzi o mulțime de site-uri din România și din lume. Explicații după avaria globală
antena3.ro
image
Schimbare la Codul Rutier, pentru ca şoferii vitezomani să fie amendaţi mai uşor
observatornews.ro
image
Patroana Crystal Dental iese din clinică cu fața brăzdată de plâns și un dosar suspect! Imagini în premieră după tragedie
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
La ce oră intră pensia în cont, în funcție de bancă. Unele virează banii de la 6 dimineața, altele abia după prânz
playtech.ro
image
Ce se află, de fapt, în spatele raportului BNR. Avertisment dur pentru români: taxe până la 300%, impozite duble la mașini și inflație scăpată de sub control
fanatik.ro
image
FMI ar vrea să introducem celebrul impozit progresiv din 2027: „Impozitezi fix oamenii care își permit să își mute rezidența fiscală”
ziare.com
image
Decizie finală: judecătoarea care ”s-a jurat pe copiii ei” și-a aflat pedeapsa! Colegii săi n-au iertat-o
digisport.ro
image
Bolojan unește primarii PSD și PNL împotriva lui. Premierul, înfruntat în ședință de Olguța Vasilescu: „Exclus! Exclus! Exclus!”
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce mesaj au primit pacienții clinicii unde o copilă de doi ani și-a pierdut viața în timpul unei proceduri dentare
kanald.ro
image
O familie economisește 90% la încălzirea locuinței cu un sistem neobișnuit, testat ca posibilă soluție pentru viitorul energiei
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Oooo, dar ce veste! Deea Maxer se iubește cu Cataramă! Cei doi și-au făcut relația publică. Prima imagine cu cel mai nou cuplu din showbiz!
romaniatv.net
image
Șoferii români își pot suspenda asigurările RCA. Ce condiție există
mediaflux.ro
image
„Mami, nu mai pot!”. Filmări greu de privit cu Camelia Voinea în sală, în timp ce îşi abuzează verbal fiica
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Din ce cauză tot mai mulți tineri se îmbolnăvesc de cancer de colon. Mâncarea care îi îmbolnăvește
actualitate.net
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
click.ro
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
click.ro
image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
click.ro
Sayyida Ahad bint Abdullah foto Casa Regala a Omanului 2 jpg
Prima Doamnă din Oman primește o distincție fără precedent! I-a fost înmânată chiar de soțul ei, sultanul Haitham bin Tarik Al Said
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Camera sovietica Krasnogorsk 3 film 16 mm (© CNSAS)
Eșecuri și gafe ale securiștilor, dezvăluite de un document de uz intern al Securității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Confesiunile lui Dragoș Dolănescu, la 50 de ani. Totul despre soția lui din Costa Rica: „A avut grijă de fiul meu orfan de mamă”. Ce meserie are femeia cu inimă de aur?
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner

OK! Magazine

image
Accident sau crimă? Regele Juan Carlos a povestit în premieră ce s-a întâmplat când și-a împușcat fratele

Click! Pentru femei

image
În grabă mare spre altar! Jennifer Aniston se află în toiul pregătirilor de nuntă??

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?