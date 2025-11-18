Mircea Lucescu nu lasă pe altcineva la baraj, așa cum a promis: „Mâine mă duc la tragerea la sorți”

După 7-1 cu modesta San Marino, selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a anunțat marți noapte, la Ploiești, că rămâne la cârma echipei naționale de fotbal pentru jocurile de pe 26 martie și, eventual, 31 martie, semifinalele, respectiv finalele barajului de calificare la turneul final mondial de anul viitor.

„Am marcat 7 goluri, puteau să fie și 12! Echipa slabă (n.r. - a celor din San Marino). M-a preocupat să-i văd pe băieți că după meciul cu Bosnia prezintă în teren un alt tip de fotbal. Acolo, în 3 minute, în Bosnia, le-am dat 15 mingi adversarului. Au fost decisive pentru stabilirea scorului. Noi am marcat golul după 25 de pase consecutive. O teamă nejustificată ne-a făcut să nu construim cum am făcut-o astăzi. De data asta, am văzut echipa cum aș vrea să jucăm. Parcă au fost la antrenament. Și astăzi am intrat deconectați. M-a supărat, nu m-a speriat golul lor! Le-am interzis categoric să joace cu mingi lungi. Cei care au creat o asemenea atmosferă nu țin cu echipa națională! Unii se bucură, ca să arate ei că au dreptate. Mâine mă duc la tragerea la sorți”, a spus „Il Luce”, la microfonul Digi.

Tehnicianul a fost cel care a creat o stare de incertitudine privind antrenorul. Declarase, la un moment dat, că, „dacă nu calific echipa, las pe altul la baraj”. Ulterior, a afirmat că „nu pot fi demis”, semn că este cel care îl conduce pe președintele Răzvan Burleanu, șeful din acte al FRF.

Joi, de la ora 14:00, la Zurich se trag la sorți meciurile de baraj. România va disputa primul joc în deplasare.

Italia, Turcia, Polonia și Ucraina sunt posibile adversare. „Sper să picăm cu Ucraina, și așa sunt datori vânduți la noi”, a glumit un suporter pe contul oficial de Facebook al naționalei.

Pe 5 decembrie, echipele deja calificate vor intra în urne, pentru stabilirea grupelor de la Campionatul Mondial.

Cu 13 puncte, România a terminat pe locul 3 în Grupa H a preliminariilor după Austria (19 puncte), calificată direct, și Bosnia (17 puncte), care merge în play-off.