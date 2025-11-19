Drumul spre Mondiale. Turcia care l-a demis în 2019 pe Mircea Lucescu poate ieși în calea tricolorilor

Naționala de fotbal a Turciei este un posibil adversar la barajul din martie (26 și 31), la fel ca și Italia, Danemarca și Ucraina.

Sunt cele patru țări care alcătuiesc prima urnă valorică, de unde mâine, la tragerea la sorți de la Zurich (ora 14:00), se va alege adversarul tricolorilor pentru semifinalele de pe 26 martie.

Meciul va fi susținut de România în deplasare (din pricina războiului, Ucraina își dispută meciurile de acasă în Germania, dar n-ar fi exclus ca partida să fie mutată în Polonia).

Turcia este o țară în care Lucescu a antrenat și a luat titlul cu două formații, Galatasaray și cu Beșiktaș, dar unde a antrenat și naționala. Pe când avea 73 de ani, românul a fost numit selecționer. Se întâmpla în vara anului 2017 și avea contract până în iunie 2019. A fost debarcat în februarie 2019.

Bilanțul său, 4 victorii, 6 ermize și 7 înfrângeri, i-a determinat pe oficialii turci să-l demită, după eșecul dn Liga Națiunilor, unde echipa a retrogradat în Divizia C. Românul a fost înlocuit cu Seno Guneș.

Altfel stau lucrurile la București, unde „Il Luce” dă impresia că face și desface la federație. „Eu nu pot fi demis”, a spus tehnicianul înaintea jocului cu Bosnia, pierdut lamentabil, scor 1-3. Asta după ce afirmase că, dacă nu va califica naționala, va lăsa locul unui alt antrenor la baraj.

De asemenea, Lucescu a antrenat, la nivel de formații de club, în Italia și în Ucraina.

URNA 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina.

URNA 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia.

URNA 3: Irlanda, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo.

URNA 4: România, Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord.