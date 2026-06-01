Luni, 1 Iunie 2026
Adevărul
Răzvan Lucescu ia în calcul o revenire în Superliga: „Mă voi întoarce. Poate fi poimâine!”

Răzvan Lucescu continuă să fie unul dintre cei mai apreciați antrenori români, iar o revenire în campionatul intern rămâne o posibilitate pe care nu o exclude pentru viitor.

Răzvan Lucescu Foto/Facebook
Tehnicianul în vârstă de 57 de ani se află în ultimul sezon al contractului cu PAOK Salonic, perioadă în care își analizează opțiunile pentru următorul pas din carieră. Deși numele său a fost asociat în ultima perioadă cu mai multe cluburi importante din Europa, inclusiv cu Beșiktaș, Lucescu nu închide ușa unei întoarceri în fotbalul românesc.

„Aș putea să mă întorc în orice moment în care voi fi liber!”

O eventuală revenire în Superliga ar reprezenta unul dintre cele mai importante evenimente pentru fotbalul românesc, având în vedere reputația și performanțele sale de pe banca tehnică.

„Întotdeauna am luat decizii emoțional, nu am făcut alegeri strategice, iar cel mai bun exemplu este PAOK-ul. M-am întors cu gândul la momentele frumoase pe care le-am petrecut acolo și nu am regretat. Aș putea să mă întorc în orice moment în care voi fi liber. Este totuși țara mea, locul în care am crescut. Îi datorez enorm României și nu am nevoie de o motivație specială ca să mă întorc acasă. Momentan cred că este corect drumul pe care am plecat!, a spus Răzvan Lucescu, conform Orange Sport.

„Am antrenat și la top, am antrenat echipe care s-au luptat pentru a evita retrogradarea!”

Întrebat despre posibilitatea de a prelua o echipă din Superliga și dacă are o destinație favorită, Răzvan Lucescu a evitat să ofere un răspuns concret. Antrenorul a sugerat, însă, că ar lua în considerare orice propunere serioasă, mai ales dacă aceasta implică obiective ambițioase. În același timp, tehnicianul a subliniat că în fotbal lucrurile se pot schimba rapid, motiv pentru care nu exclude nici alte tipuri de proiecte. 

„(n.r. – ce echipă din România ați vrea să antrenați?) Nu am cum să răspund. Sunt deschis oricărei situații. Am antrenat și la top, am antrenat echipe care s-au luptat pentru a evita retrogradarea. Am antrenat echipe care s-au luptat la promovarea în prima ligă. Este o diferență. Una este să joci doar acolo sus, duminică-miercuri-duminică, să joci cu presiune, iar alta este să joci la săptămână și să nu fie vreo problemă dacă faci două rezultate negative.

„În fotbal nu trebuie să spui niciodată «voi face asta»!”

Când antrenezi la top ai o altă motivație și concentrare, iar această chestie îți provoacă o adrenalină mult mai puternică. Dacă aș putea și aș avea posibilitatea să aleg, mi-aș dori să preiau o echipă care are obiective de a se lupta sus, dar din nou vă spun că viața este viață și nu știi cum te aduce în situația de a accepta și alte provocări. În fotbal nu trebuie să spui niciodată «voi face asta», pentru că a doua zi totul e diferit față de ce ai declarat anterior. Dacă apuci să spui ceva în fotbal, e greu să mai retragi. Într-o zi mă voi întoarce. Poate fi poimâine, poate fi peste o lună, poate fi peste cinci ani…”, a mai spus Răzvan Lucescu.

De-a lungul anilor, antrenorul a acumulat experiență și rezultate atât în străinătate, cât și în România, unde a pregătit echipe precum Rapid, FC Brașov și Petrolul Ploiești.

