Pensia de mizerie încasată de Tudorel Stoica. Căpitanul Stelei le bate obrazul guvernanților: „Că tot mai țipă unii că-n Armată sunt pensii nesimțite”

Steaua 1986 a reclamat tot timpul faptul că statul nu apreciază corespunzător performanța lor din urmă cu 40 de ani. „Recunoașterea pentru această realizare nu este încă deplină”, a spus, într-o declarație-manifest, Gabi Balint (63 de ani), în Parlament.

În timp ce campionii din alte sporturi primesc rente viagere pentru tot restul vieții de pe urma performanțelor olimpice, mondiale și europene, fosta campioană a Europei a fost lăsată de izbeliște.

Nici fostul senator Anghel Iordănescu, jucător și antrenor secund la ora marii finale, n-a reușit să rezolve din Parlament marele of al generației sale. După decesul lui Emeric Ienei, Steaua ’86 a rămas doar cu 3 fotbaliști în registrul indemnizațiilor de merit: Adrian Bumbescu, Ștefan Iovan și Mihai Majearu.

Tudorel Stoica (71 de ani), fostul căpitan al Stelei, absent din pricina unei suspendări la Sevilla, a evoluat pentru Steaua între 1974 și 1989, perioadă în care a câștigat și șapte titluri de campion, plus cinci Cupe ale României.

Întrebat despre pensie, acesta a comentat. „Ce să mai taie din ea?, că e vai de capul ei! Mi-e și rușine: 2.190 de lei! (n.r. - este pensia lui Tudorel Stoica)”, conform iamsport.ro.

Fostul fotbalist a explicat că a fost trecut în rezervă din Armată cu gradul de maior în rezervă. „Asta că tot mai țipă unii pe la TV că-n Armată sunt pensii nesimțite”, punctează fostul mijlocaș.

Premiat de Nicolae Ceaușescu pe 12 mai 1986, Tudorel Stoica și colegii său au primit Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a, primit în 2008 de componenții Stelei ’86, după ce au fost premiați de președintele de atunci, Traian Băsescu:

„A fost doar o altă diplomă... Știți cum se zice, de diplome și de felicitări suntem sătui! Eu nici indemnizație de aia de merit nu primesc. Nu era o avere, vreo 6.000 de lei lunar. Dar mi-ar fi prins bine, de ce să mint?!”.

În 2024, membrii generației Sevilla, în frunte cu Tudorel Stoica, Gabi Balint și Miodrag Belodedici, s-au implicat activ pentru ca toți câștigătorii CCE să fie incluși pe listă. Demersul n-a reușit, fiind nevoie de schimbarea legii.

Deputatul AUR Ciprian Paraschiv a anunțat că va depune un proiect legislativ prin care toți componenții echipei Steaua '86 să primească indemnizație de merit din partea statului român.