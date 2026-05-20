Adrian Bumbescu, luat cu salvarea de la stadion. Fostul câștigător al Cupei Campionilor Europeni, suspect de AVC

Adrian Bumbescu (66 de ani), fostul fundaș central al Stelei, echipă cu care a câștigat Cupa Campionilor Europei în urmă cu 40 de ani, este internat la Spitalul Militar, după ce s-a simțit rău în cursul zile de astăzi. Stoperul ar fi suferit un accident vascular cerebral (AVC) minor în timp ce se afla la stadion.

În prezent consilier tehnic la Steaua, formație de ligă secundă, Bumbescu era suspect de AVC, susține iamsport. Dus cu o ambulanță la spital, lui „Bumbi” i s-au făcut mai multe analize. Conform Gsp, acestea au ieșit bine, iar varianta AVC-ului a fost pentru moment exclusă.

Bumbescu a jucat la Steaua, 1984 și 1992, dar și la rivala Dinamo. A trecut pe la Universitatea Craiova, precum și pe la FC Olt Scornicești. A câștigat campionatul cu 3 echipe diferite: pe lângă cele 5 cu Steaua, a mai triumfat în 1980 cu Universitatea Craiova și în 1982 cu Dinamo.

La echipa națională a jucat de 15 ori, debutând în iunie 1986 într-un România - Norvegia 3-1.

Din generația lui Bumbescu, Ștefan Iovan a acuzat recent probleme medicale, motiv pentru care n-a putut onora o acțiune în care Steaua a fost sărbătorită pentru cei 40 de ani de la succesul de la Sevilla.