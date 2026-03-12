Soția lui Dan Șucu și-a ales preferatul de la Rapid. Fiul său îi povestește ce se întâmplă în vestiar

Diana Șucu, soția lui Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid, este nelipsită de la meciurile Rapidului, formație care va evolua în play-off. Partenera patronului are și un preferat printre elevii lui Costel Gâlcă.

„Dobre îmi place foarte mult. Este feblețea mea. Vă spun de ce. Îmi place că este foarte riguros. Foarte disciplinat. Din ceea ce îmi povestește Andrei (n.r. - fiul Dianei Șucu), este atent la ceea ce mănâncă.

Este atent cum se antrenează. Are antrenor personal. Este un om extraordinar. Știe ce vrea. Și pentru asta îl apreciez. Asta îmi place foarte mult la el.

În egală măsură îmi plac și alți jucători. Cu Craiova a jucat extrem de bine și Petrila. S-a străduit. Și Borza mi-a plăcut foarte mult. Și Grameni. Vulturar îmi place foarte mult. Toți au jucat foarte, foarte bine”, a declarat Diana Șucu, potrivit fanatik.ro.

Dobre e cel mai bun marcator al alb-vișiniilor în acest sezon de Superliga, cu 15 goluri marcate în 30 de meciuri jucate în sezonul regular. În total, are 65 de partide și 25 de goluri înscrise la Rapid, din 2024.