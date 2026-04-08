Rapid nu l-a uitat pe cel care a modernizat clubul. Cântecul care făcea furori în Giulești la sfârșitul anilor '90

Mircea Lucescu, decedat joi seară, la vârsta de 80 de ani, a antrenat 3 echipe de club în România.

Cu Corvinul și-a făcut ucenicia, perioada 1978-1982, când a condus în paralel și naționala României, promovând tineri precum Rednic, Andone, Gabor și Klein.

Cu Dinamo (1985-1990), unde a ridicat o generație cu Sabău, Lupu, Lupescu, Mateuț, Răducioiu, susține că ar fi putut câștiga Cupa Campionilor Europeni, dacă nu venea Revoluția, iar echipa nu se destrăma.

Revenit din periplu italian, a ales Rapidul, unde a modernizat clubul: l-a obligat pe patronul George Copos să construiască baza Pro Rapid. Au venit și rezultatele. După un titlu pierdut în fața Stelei lui Mihai Stoichiță, a triumfat în sezonul 1998-1999, cu un lot formidabil, din care făceau parte Lobonț, Stanciu, Iencsi, Mutică, Nanu, Iftodi, Marinescu, Sabău, Rednic, Lupu, Maier, Șumudică, Pancu sau Ganea.

Legione Granata, galeria Rapidului, avea un cântec: „George Copos ăsta ești, Berlusconi din Giulești! / Cu Lucescu la echipă, nici de Milan nu-mi e frică!”.

Reîntors în străinătate, la Galatasaray Istanbul, a pus mâna pe primul trofeu european, Supercupa Europei, 2-1 cu Real Madrid. Cel mai mare trofeu europen rămâne Cupa UEFA, câștigată în 2009, la Istanbul, în fața nemților de la Werder Bremen. După acest rezultat, a primit „Steaua României”, cea mai importantă distincție a statului, din mâna președintelui de atunci, Traian Băsescu.