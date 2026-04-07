Gianni Infantino, șeful FIFA, plecăciune în fața lui Mircea Lucescu. „A trăit și a respirat fotbalul”

Dispariția lui Mircea Lucescu a fost marcată și de cel mai înalt for al fotbalului, dovedind că antrenoru român a fost unul dintre cei mai mari tehnicieni ai lumii. FIFA a reacționat rapid după decesul legendarului tehnician, în timp ce președintele Gianni Infantino a scris câteva gânduri pe rețelele de socializare.

Conducătorul FIFA a făcut o postare caldă și empatică la adresa antrenorului român, cu care mărturisește că a discutat în multe rânduri: „Este o zi foarte tristă pentru fotbal, în care ne luăm rămas-bun de la o legendă a jocului nostru, Mircea Lucescu a fost un om extraordinar și am avut privilegiul de a petrece timp alături de el în mai multe rânduri în ultimii ani.

Lasă în urmă o moștenire reală, după ce a fost căpitanul României la Cupa Mondială FIFA 1970 și a avut apoi o carieră de antrenor atât de prestigioasă, toți cei care au avut plăcerea să-l cunoască și privilegiul de a lucra cu el știu cât de mult a trăit și a respirat fotbalul.

Inima mea, și gândurile întregii comunități globale a fotbalului, se îndreaptă către familia, prietenii și toți cei care l-au cunoscut. Odihnește-te în pace”, a scris Gianni Infantino.

Performanțele lui Lucescu, amintite de FIFA

La rândul ei, FIFA a transmis, într-o notă mai formală: ”Fostul jucător și antrenor al României, Mircea Lucescu, a murit la vârsta de 80 de ani. Decesul său a fost confirmat de Federația Română de Fotbal (FRF). Lucescu se afla la al doilea mandat ca selecționer al României înainte să i se facă rău joia trecută, în timpul unui antrenament. Cu trei zile înainte, fusese pe marginea terenului la meciul pierdut de România în fața Turciei, în barajele europene pentru FIFA World Cup 2026.

«Am pierdut un om care a fost mai mult decât un antrenor – un om care ne-a învățat că fotbalul nu este doar un sport, ci un mod de a trăi cu demnitate», a transmis FRF într-un comunicat. «Mircea Lucescu a fost un model pentru zeci de generații, un om care a iubit fotbalul mai mult decât pe sine. Rămânem cu amintirile, lecțiile de viață și eleganța inconfundabilă cu care a pășit pe fiecare stadion din lume. Suntem siguri de un lucru: dacă există un teren de fotbal acolo unde ești acum, cu siguranță îl vei găsi. Îți mulțumim pentru tot, domnule Lucescu! Odihnește-te în pace!»

Înainte de a deveni antrenor, Lucescu a fost căpitanul României la Cupa Mondială FIFA 1970, unde a jucat în toate cele trei meciuri, împotriva Braziliei, Cehoslovaciei și Angliei.

Printre cele mai importante realizări ca antrenor se numără două mandate la naționala României și o perioadă de mare succes la Șahtior, pe care a condus-o spre câștigarea Cupei UEFA în sezonul 2008/2009”, au scris cei de la FIFA într-o comunicare oficială.