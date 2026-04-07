search
Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Gianni Infantino, șeful FIFA, plecăciune în fața lui Mircea Lucescu. „A trăit și a respirat fotbalul”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Dispariția lui Mircea Lucescu a fost marcată și de cel mai înalt for al fotbalului, dovedind că antrenoru român a fost unul dintre cei mai mari tehnicieni ai lumii. FIFA a reacționat rapid după decesul legendarului tehnician, în timp ce președintele Gianni Infantino a scris câteva gânduri pe rețelele de socializare.

Gianni Infantino și-a luat adio de la Mircea Lucescu. Foto Getty images
Gianni Infantino și-a luat adio de la Mircea Lucescu. Foto Getty images

Conducătorul FIFA a făcut o postare caldă și empatică la adresa antrenorului român, cu care mărturisește că a discutat în multe rânduri: „Este o zi foarte tristă pentru fotbal, în care ne luăm rămas-bun de la o legendă a jocului nostru, Mircea Lucescu a fost un om extraordinar și am avut privilegiul de a petrece timp alături de el în mai multe rânduri în ultimii ani.

Lasă în urmă o moștenire reală, după ce a fost căpitanul României la Cupa Mondială FIFA 1970 și a avut apoi o carieră de antrenor atât de prestigioasă, toți cei care au avut plăcerea să-l cunoască și privilegiul de a lucra cu el știu cât de mult a trăit și a respirat fotbalul.

Inima mea, și gândurile întregii comunități globale a fotbalului, se îndreaptă către familia, prietenii și toți cei care l-au cunoscut. Odihnește-te în pace”, a scris Gianni Infantino.

Performanțele lui Lucescu, amintite de FIFA

La rândul ei, FIFA a transmis, într-o notă mai formală: ”Fostul jucător și antrenor al României, Mircea Lucescu, a murit la vârsta de 80 de ani. Decesul său a fost confirmat de Federația Română de Fotbal (FRF). Lucescu se afla la al doilea mandat ca selecționer al României înainte să i se facă rău joia trecută, în timpul unui antrenament. Cu trei zile înainte, fusese pe marginea terenului la meciul pierdut de România în fața Turciei, în barajele europene pentru FIFA World Cup 2026.

«Am pierdut un om care a fost mai mult decât un antrenor – un om care ne-a învățat că fotbalul nu este doar un sport, ci un mod de a trăi cu demnitate», a transmis FRF într-un comunicat. «Mircea Lucescu a fost un model pentru zeci de generații, un om care a iubit fotbalul mai mult decât pe sine. Rămânem cu amintirile, lecțiile de viață și eleganța inconfundabilă cu care a pășit pe fiecare stadion din lume. Suntem siguri de un lucru: dacă există un teren de fotbal acolo unde ești acum, cu siguranță îl vei găsi. Îți mulțumim pentru tot, domnule Lucescu! Odihnește-te în pace!»

Înainte de a deveni antrenor, Lucescu a fost căpitanul României la Cupa Mondială FIFA 1970, unde a jucat în toate cele trei meciuri, împotriva Braziliei, Cehoslovaciei și Angliei.

Printre cele mai importante realizări ca antrenor se numără două mandate la naționala României și o perioadă de mare succes la Șahtior, pe care a condus-o spre câștigarea Cupei UEFA în sezonul 2008/2009”, au scris cei de la FIFA într-o comunicare oficială.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Giga Hagi, mesaj sfâșietor după decesul lui Lucescu: „Mi-a fost mai mult decât antrenor.” Ce au transmis Simona Halep și Gică Popescu
image
Final de meci pentru un titan! Mircea Lucescu a murit la 80 de ani

OK! Magazine

image
”Degeaba fac pe inocentele, prințesele Beatrice și Eugenie au fost implicate în scandalul Epstein”. Cine le desființează pe nepoatele Regelui

Click! Pentru femei

image
„Trăim complet separat”. Secretul mariajului de 24 de ani al actorului din „Succesiunea”

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!