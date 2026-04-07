Citate celebre rămase de la Mircea Lucescu. Antrenorul a avut un singur mesaj pentru cei care-l invidiau

Antrenorul Mircea Lucescu, născut pe 29 iulie 1945, a decedat marți, 7 aprilie, la ora 20:30, pe un pat de spital, după ce inima i-a cedat, pe fondul mai multor probleme medicale.

În urma antrenorului rămând cele 37 de trofee din palmares, capitol la care este depășit doar de Sir Alex Ferguson și de Pep Guardiola în istoria fotbalului, dar și munca de inovator perfecționist.

În urma reputatului tehnician mai rămân și câteva vorbe de celebre.

„Prețul succesului este invidia, prețul înfrângerii este singurătatea!”, îi plăcea lui „Il Luce” să spună. A avut dușmani mulți, mai ales în Ghencea. De-a lungul timpului, la Dinamo a avut dueluri mari cu Steaua, precum și cu familia Ceaușescu, deși a spus mereu că în copilărie a fost fan CCA.

„Nu te întoarce acolo unde ai avut succes. Riști să fii comparat cu propriile victorii”, este o altă vorbă des repetată de antrenor. „Il Luce” n-a respectat-o. S-a întors la naționala României, cu care a avut succes, mai ales când a calificat-o la Euro 1984, pe când turneul final avea 8 echipe.

„Antrenorul este oglinda ultimului său rezultat. Nimic altceva nu contează!”, mai spunea fostul internațional, căpitan în Mexic 1970. Din păcate, ultimul său rezultat a fost un eșec, 0-1 cu Turcia, în barajul pentru Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.