Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
Povestea fabuloasă a recordului deținut de Mircea Lucescu. Cum a devenit cel mai în vârstă jucător din Liga 1

Mircea Lucescu a lăsat în urmă o moștenire imensă atât în fotbalul românesc, cât și în cel internațional. Legendarul antrenor, plecat dintre noi marți seară, la aproape 81 de ani, a avut o carieră fabuloasă, dar și multe recorduri care cu greu vor fi egalate.

Mircea Lucescu, aplăuze finale pentru o carieră de excepție. Foto EPA EFE
Dacă dăm un pic timpul în urmă, vedem cât de repede se schimbă lucrurile în viață. În urmă cu mai puțin de două săptămâni, nici măcar nu jucasem cu Turcia și așteptam cu înfrigurare barajul pentru Cupa Mondială. Iar nu mai devreme de vineri, Mircea Lucescu urma să fie externat și să meargă acasă. Dar să lăsăm filozofia și să revenim la recordurile marelui antrenor. Pe 26 martie, acesta devenea cel mai în vârstă selecționer din toate timpurile: avea 80 de ani, 7 luni și 26 de zile când i-a expirat contractul cu FRF.

Il Luce mai deține un record, de data aceasta la nivelul primei divizii a fotbalului românesc. La 44 de ani, 9 luni și 17 zile, a intrat pe teren ca jucător în tricoul lui Dinamo, într-un meci cu Sportul Studențesc (1-1). Evenimentul s-a petrecut pe 16 mai 1990, când Lucescu era antrenorul principal al alb-roșilor.

A driblat suspendarea FRF

Povestea care a stat în spatele acelui record este aparte. Mircea Lucescu a devenit cel mai în vârstă fotbalist care a evoluat vreodată în prima divizie a României în urma unei decizii a Federației de a-l suspenda, dar și a faptului că Dinamo, aflată în lupta pentru titlu, rămăsese fără o mulțime de jucători plecați la națională pentru Coppa del Mondo 1990.

Pentru a nu sta în tribună și a rămâne alături de jucători în timpul meciului, Mircea Lucescu a trecut toate testele medicale la centrul de medicină sportivă, a obținut o nouă licență de jucător și s-a trecut pe foaia de joc pentru partida cu Sportul Studențesc. L-a înlocuit în minutul 76 pe Ionuț Fulga, în uralele spectatorilor, a jucat precis și le-a dat indicații elevilor (și colegilor) săi.

A fost o modalitate marca Lucescu de a dribla suspendarea, care i-a permis să rămână alături de echipă pe bancă în etapele următoare. Strategia a avut succes, Dinamo câștigând titlul în acel sezon, cu Nea Mircea reușind o performanță rară: a luat campionatul atât ca antrenor, cât și ca jucător activ.

