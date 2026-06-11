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Portarul care a reprezentat România la Euro 2024 și-a anunțat retragerea

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Component al echipei de fotbal a României la Campionatul European de acum doi ani, Florin Niță (38 de ani) a anunțat că va agăța ghetele-n cui.

Niță a debutat la prima reprezentativă în noiembrie 2017 (Foto: sportpictures)
Niță a debutat la prima reprezentativă în noiembrie 2017 (Foto: sportpictures)

Potrivit site-ul oficial al Federației Române de Fotbal (FRF), „retragerea acestuia nu marchează doar finalul unui capitol pentru un sportiv excepțional, ci este un prilej de a privi în urmă la o carieră clădită pe disciplină, respect și o iubire nemărginită pentru fotbal. Povestea lui Florin Niță nu a fost niciodată doar despre parade spectaculoase sau despre cum a reușit să închidă poarta, a fost, în special, o poveste despre refuzul de a renunța în fața greutăților și despre o ascensiune construită cu multă muncă încă din perioada junioratului. Florin Niță, 39 de ani în iulie, a debutat la prima reprezentativă în noiembrie 2017 și a adunat 31 de selecții în tricoul României. Echipa Națională îi mulțumește lui Florin pentru tot și îi urează mult succes mai departe în carieră!”.

Niță a adunat 31 de selecții în tricoul României (Foto: sportpictures)
Niță a adunat 31 de selecții în tricoul României (Foto: sportpictures)

Născut în 3 iulie 1987, la București, Florin Niță a evoluat la Concordia Chiajna, Sparta Praga și FCSB. A avut 31 de prezențe la naționala de seniori, evoluând la turneul final al Campionatului European din 2024. Acesta și-a început junioratul la 7 ani, la FC Steaua București, unde a stat bifat 8 ani competiționali. A trecut apoi prin curtea unor echipe precum Rapid București, satelitul acesteia Electromagnetica și Astra Giurgiu, iar în 2007 a semnat primul contract de profesionist cu Concordia Chiajna. Ulterior, a jucat la Astra Giurgiu, Concordia Chiajna, Steaua, Sparta Praga, Pardubice, Gaziantep și Damac FC.

S-a declarat mândru că a jucat pentru România

Florin Niță a transmis o scrisoare publică la finalul carierei de fotbalist: „Fotbalul mi-a dat totul. Și, la rândul meu, i-am dat și eu tot ce am avut mai bun. Îi sunt recunoscător acestui sport pentru omul care m-a făcut. Pentru caracterul pe care mi l-a format, pentru toate momentele frumoase pe care le-am trăit, dar și pentru cele grele, pentru zilele în care am căzut și a trebuit să mă ridic singur. Fotbalul m-a învățat să lupt, să nu renunț și să merg mai departe, chiar și atunci când părea imposibil. Am trăit atât de multe lucruri pe care nu le voi uita niciodată debutul, emoția primelor minute pe teren, la Chiajna, apoi în marile meciuri ale FCSB-ului, anii și amintirile strânse în Cehia, la Sparta Praga sau Pardubice, perioada din Turcia, la Gaziantep, și cea din Arabia Saudită, la Damac. Fiecare vestiar, fiecare stadion, fiecare coleg și fiecare meci au lăsat ceva în sufletul meu. Dar echipa națională va avea mereu un loc special în inima mea. Să joci pentru România e ceva ce nu poate fi explicat în cuvinte. E o mândrie pe care o simți în tot corpul atunci când auzi imnul și vezi oamenii din tribune și îi simți pe cei de acasă trăind alături de tine fiecare fază. Să îți reprezinți țara, să lupți pentru ea și să simți că poți bucura milioane de oameni nu există sentiment mai puternic decât ăsta', a scris Niță.

Niță și-a început junioratul la 7 ani, la FC Steaua (Foto: sportpictures)
Niță și-a început junioratul la 7 ani, la FC Steaua (Foto: sportpictures)

Portarul a menționat că va rămâne aproape de fotbal, fie în conducerea unui club, fie pe banca tehnică a unei echipe: „Nu e un rămas-bun. E doar începutul unui alt capitol. Poate ca antrenor, poate ca om de conducere, dar sigur voi rămâne un om care va iubi fotbalul până în ultima zi. Dacă astăzi sunt un om care poate merge cu capul sus, o datorez fotbalului, dar și familiei mele, care mi-a fost alături în fiecare clipă, nu 100%, ci mai mult decât atât. În spatele fiecărui meci, fiecărei victorii și fiecărui moment greu au fost ei, cei care m-au susținut necondiționat, care au crezut în mine și m-au ridicat de fiecare dată când mi-a fost greu. Pentru asta, le voi fi recunoscător toată viața. Pentru tot ce am trăit împreună, mă înclin în fața voastră cu respect, recunoștință și multă emoție”, a concluzionat Florin Niță.

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