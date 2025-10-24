search
Probleme în paradis. Biaram a trântit uși și l-a provocat pe Mirel Rădoi. Cum a sfârșit, de fapt, în tribună: „Nu se înțelege nimeni cu el/ Nu-i garantez titularizarea"

0
0
Publicat:

Ștefan Baiaram (22 de ani), extrema dreaptă a Universității Craiova, a oferit o scurtă declarație referitoare la tensiunile apărute între el și Mirel Rădoi (44 de ani) înaintea partidei cu Noah (1-1).

Ștefan Biaram, în conflict cu Mirel Rădoi Foto/ Captură Prima TV
Ștefan Biaram, în conflict cu Mirel Rădoi Foto/ Captură Prima TV

Tehnicianul a hotărât ca Baiaram să înceapă meciul pe banca de rezerve, decizie care l-a nemulțumit profund pe jucător. În urma unei reacții nepotrivite la adresa lui Mirel Rădoi, Baiaram a sfârșit prin a urmări confruntarea din tribune.

Vizibil deranjat de decizia tehnicianului, Biaram nu s-a sfiit să facă haz de necaz. În drum spre vestiare, cu zâmbetul larg pe buze, fotbalistul a oferit o reacție scurtă, sfidătoare.

„Cum vezi!”, a răspuns Bairam, în momentul în care a fost întrebat dacă situația este una pozitivă în vestiar.

Mirel Rădoi a explicat ce s-a întâmplat după meci

Decizia lui Mirel Rădoi i-a surprins pe toți, mai ales având în vedere că Ștefan Baiaram este unul dintre cei mai importanți jucători ofensivi ai Craiovei. În actualul sezon, Baiaram a bifat 19 meciuri, reușind să înscrie 7 goluri și să ofere două assisturi.

Lucrurile sunt simple, când am anunțat echipa în vestiar el nu a acceptat decizia de a nu fi titular. Când a ieşit la inspecția terenului a dat cu uşa, era foarte nervos, aşa că atunci am decis să nu fie introdus deloc decât să intre şi să ia roşu şi să-l pierdem pentru alte partide.

Dacă el nu acceptă că nu intră de la început e pur şi simplu treaba lui, nu e problema mea. Eu lui nu i-am explicat nimic. Când ai o reacție ca asta eu nu pot să mă duc să îi dau explicații lui Baiaram sau oricărui alt jucător. El trebuie să accepte decizia antrenorului!, a admis Mirel Rădoi, la conferința de presă.

„Eu cât timp voi fi la echipa asta nimeni nu va avea garantat locul de titular!”

Conform spuselor lui Mirel Rădoi, nu vor exista repercursiuni atât timp cât fotbalistul va aborda o atitudine respectuoasă față de deciziile sale.

Depinde de el. Lucrurile sunt simple. În continuare pentru mine şi pentru echipă Baiaram e un jucător important. Depinde de el dacă acceptă sau nu alegerile. Eu cât timp voi fi la echipa asta nimeni nu va avea garantat locul de titular. Nu există aşa ceva. El trebuie să se antreneze zi de zi.

Să nu uităm că la meciul trecut a ieşit în minutul 70 cu crampe. La vârsta asta despre ce vorbim? Că eu sau cineva din lumea asta are ceva cu el? El e în continuare jucătorul nostru, dar el trebuie să înțeleagă că debutul la națională trebuie să-l motiveze şi nu că e pe o rampă unde nu se mai poate nimeni înțelege cu el!, a mai admis Rădoi.

