Vineri, 17 Octombrie 2025
Adevărul
Mircea Lucescu l-a pus la respect pe Mirel Rădoi. Selecționerul, tranșant după acuzațiile antrenorului: „M-am grăbit cu laudele la adresa lui"

Publicat:

Unul dintre cele mai neașteptate conflicte a luat cu asalt fotbalul românesc. Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, și Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale a României, și-au transmis cuvinte grele în urma unei dezvăluiri făcute de către Gigi Becali.

Mircea Lucescu a răspuns acuzațiilor lui Mirel Rădoi Foto/Colaj Arhivele Adevărul
Mircea Lucescu a răspuns acuzațiilor lui Mirel Rădoi Foto/Colaj Arhivele Adevărul

Latifundiarul din Pipera a dezvăluit cum selecționerul Mircea Lucescu l-ar fi contactat înaintea disputei dintre FCSB și Universitatea Craiova (1-0), și le-ar fi urat succes roș-albaștrilor.

Auzind acestea, Mirel Rădoi consideră că selecționerul echipei naționale nu a dat dovadă de imparțialitate.

„Chiar aici am primit un link... Nu am crezut, până când am verificat singur, că un selecționer al României poate avea o astfel de declarație, în care sună un alt patron și spune că și-ar dori ca o echipă să câștige în detrimentul celeilalte. Mi se pare șocant și mă rezum la asta.

„Nu o poți face, așa, pe față!”

Se pare că este ceva normal. Am primit link-ul, am citit. Nu am mai întâlnit așa ceva până în ziua de astăzi. Înțeleg că susții o echipă, dar nu poți să o faci așa, pe față, nu poți să ieși să spui că vrei jucătorii de la o echipă motivați, când tu ai jucători și de la cealaltă echipă.

Dar mergem înainte. V-am spus, este încă un lucru pe care-l vom folosi ca motivație pentru jucători. Toate lucrurile astea nu vor face altceva decât să ne întărească. Ca selecționer, nu mi-am permis nici măcar să sun jucătorii fără acordul cluburilor. Nu a existat așa ceva. Dar fiecare face cum crede!, a spus antrenorul Craiovei, în cadrul unei conferințe de presă.

Mircea Lucescu, răspuns acid pentru Mirel Rădoi

Neimpresionat de reacția lui Mirel Rădoi, selecționerul României i-a răspuns, în stilu-i caracteristic, antrenorului.

„Nu prea e nimic de comentat fiindcă Rădoi se pare că nu înțelege latura umană, cea personală, de care e nevoie în fotbal. Dar fiecare își demonstrează caracterul în funcție de reacțiile pe care le are la un moment dat.

Ar fi culmea să nici măcar nu te mai saluți cu cineva pentru că apoi ești acuzat de ceva. Eu atunci am vorbit cu Becali într-o altă problemă, iar la final i-am spus succes, atâta tot. Dar pe Rădoi l-aș sfătui să învețe să citească sau să aibă răbdare să citească până la capăt, nu doar pe jumătate, fiindcă am spus despre el și Craiova că au demonstrat că acesta poate fi anul lor. S-a grăbit, așa cum probabil m-am grăbit și eu cu laudele la adresa lui. Atât, nu e cazul să comentez mai mult!”, a admis Mircea Lucescu, conform golazo.ro.

Mircea Lucescu, ajuns la 80 de ani, a revenit în fruntea naționalei României, preluând pentru a doua oară funcția de selecționer în august 2024. Prima sa experiență pe banca tricolorilor a avut loc în perioada 1981–1986. Mirel Rădoi, 44 de ani, a condus și el echipa națională între 2019 și 2021.

Sport

