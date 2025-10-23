Oltenii lui Rădoi n-au față de Europa: cu Noah, au scos un egal tras de păr. Armenii au dominat în Bănie

După 0-2 cu Rakow, echipa de fotbal Universitatea Craiova a remizat joi seară, pe arena „Ion Oblemenco”, contra armenilor de la Noah, în a doua etapă din faza grupei unice de Conference League, a treia competiției europeană intercluburi ca importanță.

Americanul Monday Etim a deschis scorul în minutul 38, în pofida cursului jocului, reușita picând după după mari ratări ale oaspeților (o transversală și o minge scoasă miraculos, din apropiere, de portarul Isenko, după o lovitură de cap). Etim a șutat cu șpițul, în stilul Romario și a lui Ronaldinho.

După pauză, oltenii au încercat să conserve avantajul, dar masivul bosniac Nardin Mulahusejnovic, introdus în repriza a doua, s-a opus în minutul 73, când a trimis în plasă mingea o lovitură puternică de cap.

Campioană a Armeniei, Noah, pentru care a evoluat fostul craiovean Oshima, face astfel 4 puncte, după succesul cu Rijaka, scor 1-0.

Noah a dominat Craiova la toate capitolele la Craiova, arată statistica: cornere 4-2, 16-6 la șuturi (4-2 pe poartă), 52%-48% posesie.

Nu este liniște la Craiova, după ce antrenorul Mirel Rădoi l-a lăsat în afara lotului pe starul echipei, Ștefan Baiaram.

În plus, nocturna a dat rateuri în Bănie, stingându-se în anumite zone din stadion, iar gazdele se temeau de o pană de curent care putea să atragă pierderea jocului cu 0-3.