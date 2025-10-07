Mirel Rădoi îl umilește în parcare pe Mihai Rotaru. Patronul suferă teribil pentru faptul că nu poate concura cu antrenorul

Antrenorul Mirel Rădoi (44 de ani) este cel mai tare din parcare la clubul de fotbal Universitatea Craiova, locul 3 în Superligă după 12 etape, la un punct în spatele surprinzătorului lider FC Botoșani.

În prezent, Mirel Rădoi deține mai multe mașini de lux în colecția sa, iar una dintre cele mai mari atracții este un exemplar de Rolls-Royce Cullinan Mansory, care a costat 700.000 de euro.

Automobilul a fost cumpărat din averea de 15 milioane de euro adunată de fotbalist cât timp a evoluat în zona Golfului. Rolls-Royce-ul Cullinan este o „bestie” pe roți, cu 563 de cai putere, care ajunge la viteza maximă de 250 de km/h.

Bolidul a atras din prima zi invidia patronului oltenilor, Mihai Rotaru (52 de ani), care a vrut să-i arate tehnicianului cine este șeful. Motiv pentru care preşedintele Consiliului de Administraţie al Universităţii Craiova a apărut recent la stadion cu o maşină nouă.

Rotaru a venit la un meci de acasă al „Științei” cu noua sa maşină, un Rolls Royce Spectre 2023 Coupe, bijuterie estimată la aproximativ 400.000 de euro. Surse din club povestesc că Rotaru suferă în tăcere pentru faptul că Rădoi are o mașină mai valoroasă decât cea condusă de el.

După FCSB - Craiova 1-0, Gigi Becali, nașul lui Mirel, a făcut o comparație între tehnicianul oltenilor și Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB, care conduce o mașină mult mai modestă. Ocazie cu care latifundiarul din Pipera, cunoscând rivalitatea internă din Bănie, a turnat gaz pe foc și i-a transmis lui Rotaru că îi va fi greu să-i dea ordine lui Rădoi cât timp nu-l „dovedește” în parcare.

„E greu să-i zici ceva unui antrenor cu Rolls Royce, mă înțelegi? Charalambous are Kia. Ești antrenor? N-ai voie mașină scumpă! Cum să aveți? Păi, vă încredeți în fața mea? Voi sunteți mici!", a spus Gigi Becali, pentru Fanatik.

Rădoi este un mare pasionat al mașinilor de lux. Antrenorul deține în garaj, printre altele, un Mercedes BRABUS 900 Rocket Edition și un Mercedes Benz AMG GT 63S, dar a condus și BMW X6, Aston Martin Rapide, Bentley Continental GT, Bentley Bentayga și un Ferrari F12 Berlinetta.