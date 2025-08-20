„Regele” Hagi, pentru prima dată bunic. Elena, soția lui Ianis Hagi, naște astăzi un băiețel

Zi importantă în familia lui Gică Hagi. Soția lui Ianis Hagi, Elena, este internată la Spitalul Clinic Sanador din București și urmează să nască miercuri, 20 august, primul lor copil.

Apropiații familiei au dezvăluit, conform surselor Libertatea, că Elena Hagi se află la Spitalul Clinic Sanador și se pregătește să aducă pe lume primul său copil, un băiețel.

Ianis Hagi și Elena formează un cuplu de ani buni și și-au oficializat relația chiar în ziua de Crăciun, în 2023. Șapte luni mai târziu, după Euro 2024, fotbalistul și soția sa au făcut și nunta, pe Domeniul Știrbey, alături de 750 de invitați.

Ianis Hagi a mărturisit în mai multe rânduri că îşi doreşte în curând şi copii. „Nu mi-ar fi greu! O să merg în postura de părinte cu mentalitatea cu care am fost și eu crescut. Adică o să-mi îndrum copiii să facă ce le place și punct! Eu n-am fost forțat spre ceva, sora mea n-a fost forțată, așa voi proceda și eu. Să-și găsească și copiii mei pasiunea și să lucreze în pasiunea lor, să lupte să fie cei mai buni în ce le place!”, a declarat în trecut Ianis Hagi (26 de ani), pentru prosport.ro.