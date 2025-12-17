Cu ce se ocupă Gică Hagi de când a devenit bunic și s-a „pensionat”. Fiul său l-a dat de gol

Ianis Hagi, născut la Istanbul, în 1998, pe când tatăl său făcea furori la Galatasaray Istanbul, a dezvăluit cum se comportă Gică Hagi (60 de ani), după ce a devenit bunic.

Soția lui Hagi jr. a născut la Spitalul Clinic Sanador un băiețel care a primit nota 10 la venirea pe lume. Hagi Junior are un nume cu origini grecești, inspirat de la bunicul său. De altfel, atât Ianis, cât și sora lui, Kira, au tot nume grecești. Părinții lui Gică se numeau Chirața și Iancu.

La 4 luni de la nașterea fiului său, Georgios, Ianis Hagi, legitimat la Alanyaspor, a vorbit despre viața de părinte. De asemenea, decarul și căpitanul naționalei a dezvăluit și o latură mai puțin cunoscută a tatălui său, Gică Hagi, în noua postură. „Regele” și-a luat în serios rolul un bunic, având grijă de nepotul său.

„Suntem tineri, atât Georgios, cât și eu, și Elena, ne descoperim și ne redescoperim. El are 4 luni, noi avem 4 luni de când suntem părinți. Suntem la început de drum, dar ce am trăit până acum nu poate fi povestit. E cea mai tare experiență din viața mea.

Am 27 de ani și credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată. Este total diferit de cum credeam eu că va fi. La mama mă așteptam să fie așa, dar tata e total schimbat și mă bucură asta. Sunt fericit că am putut să îi aduc această fericire. Nu poate sta departe, la câteva săptămâni vine în vizită, vine pentru el, stă cu el tot timpul, și ziua, și noaptea”, a declarat Ianis Hagi, potrivit FRF.

Deși pare în afara fotbalului, Hagi este cu un ochi pe naționala României, care în luna martie 2026 va susține barajul cu Turcia, pe 26 martie. Dacă Mircea Lucescu nu-i va duce pe tricolori la Cupa Mondială, „Regele” ar fi tentat s-o preia.