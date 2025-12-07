Lux total pentru copilul lui Ianis Hagi! Căruciorul lui Giorgios costă cât o mașină second hand. Prețul exorbitant a făcut forfotă pe internet

Ianis și Elena Hagi trăiesc o perioadă plină de bucurie de când, în luna august a acestui an, a venit pe lume primul lor copil.

Băiețelul, pe care l-au botezat Giorgios, le-a schimbat complet viața, iar fiecare apariție a micuțului în online stârnește reacții din partea fanilor.

Elena a publicat recent câteva fotografii de familie, surprinse în Turcia, locul unde cei trei se află în această perioadă. Deși imaginile au fost apreciate pentru atmosfera caldă și naturală, un detaliu a atras imediat atenția tuturor, și anume căruciorul bebelușului.

Micuțul Giorgios este plimbat într-un cărucior de lux, marca Dior, un accesoriu exclusivist al cărui preț ajunge la aproximativ 5.550 de euro, sumă comparabilă cu costul unei mașini second-hand. Fanii nu au trecut cu vederea acest detaliu, apreciind că părinții au ales doar produse premium pentru copilul lor.

Giorgios s-a născut perfect sănătos la finalul lunii august, iar botezul a fost organizat discret pe 1 octombrie, în prezența apropiaților. Numele său are rădăcini grecești și înseamnă „lucrător al pământului”, fiind echivalentul românescului „Gheorghe”, același pe care îl poartă și bunicul său celebru.

Primele fotografii publice cu cel mic au fost cele de la botez, însă pozele recente din Turcia au reconfirmat faptul că familia Hagi se bucură din plin de această nouă etapă.