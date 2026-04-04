Primele cuvinte ale lui Mircea Lucescu, pe patul de spital, după infarct: și-a surprins fiul cu o cerere specială

Ziua de vineri, 3 aprilie, a început cu îngrijorări legate de starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani.

Aflat internat la Spitalul Universitar din București și aproape de momentul externării, fostul selecționer a suferit un infarct, ceea ce a provocat imediat emoții puternice în rândul familiei și apropiaților. A fost supus unei intervenții chirurgicale și stabilizat imediat de către medicii din Capitală.

După ce situația s-a stabilizat, reacția fostului selecționer al României i-a surprins pe toți cei din jur. În loc să se concentreze exclusiv pe recuperare, acesta și-a exprimat clar dorința de a părăsi spitalul cât mai curând. Fostul selecționer al tricolorilor vrea să zboare în Grecia.

Vrea să fie prezent la finala Cupei Greciei

Conform Fanatik, după ce și-a revenit, prima persoană cu care Mircea Lucescu a vorbit a fost fiul său, Răzvan. Discuția l-a surprins pe antrenorul lui PAOK Salonic, mai ales în contextul stării delicate în care se afla tatăl său.

În mod neașteptat, fostul selecționer și-a exprimat dorința clară de a fi prezent la finala Cupei Greciei de la sfârșitul lunii, cerându-i lui Răzvan să îi asigure două bilete pentru meci. Intenția sa de a ajunge pe stadion, pentru a-i fi alături fiului într-un moment atât de important, a fost una fermă, reacția lui Răzvan fiind una de surpriză în fața acestei cereri venite într-un astfel de moment.

Finala Cupei Greciei, dintre PAOK și OFI Creta, se va desfășura pe data de 25 aprilie, de la ora 20:30.