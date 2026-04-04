Ce a fost mai rău a trecut! Mircea Lucescu, stabil după o noapte critică. Se află sub monitorizare atentă

Sâmbătă dimineață, Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB) a transmis o nouă informare despre starea fostului selecționer Mircea Lucescu (80 de ani), care a suferit vineri un infarct miocardic acut. Medicii confirmă că acesta este acum stabil.

După episodul de duminica trecută din cantonamentul de la Mogoșoaia și cinci zile de spitalizare, Lucescu urma să fie externat vineri la prânz. În momentul ultimelor analize, a avut însă un infarct acut. Echipa medicală a intervenit prompt, reușind să-l stabilizeze și să-l transfere în secția USTACC (Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat a Pacienților Cardiaci Critici).

„Evoluţia pacientului este firească patologiei existente!”

Noaptea de vineri spre sâmbătă a fost considerată ca fiind critică de către medici, însă starea fostului selecționer al României s-a stabilizat.

„Având în vedere interesul firesc manifestat în spaţiul public, facem precizarea că evoluţia pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă. SUUB va comunica oficial orice element de interes public, dacă va fi necesar, făcând apel la respectarea demnităţii şi intimităţii individuale a fiecărui pacient!”, au transmis reprezentanții instituției medicale, sâmbătă dimineața.

„Nu a existat un al doilea infarct!”

Surse medicale indică faptul că Mircea Lucescu va rămâne internat cel puțin o săptămână.

„Înainte de externare, domnul Mircea Lucescu a parcurs un set de analize, așa cum se procedează cu orice pacient care urmează să plece din spital. Medicii au observat că are o tensiune foarte mică, moment în care s-a luat decizia de a-i fi efectuat un EKG. Atunci s-a observat că e un infarct în constituire. În acel moment s-a intervenit imediat și chiar dacă infarctul s-a produs, pacientul a fost stabilizat.

Nu a existat un al doilea infarct, tocmai din acest motiv am și venit noi, ca spital, cu al doilea comunicat de presă, în care să lămurim că pacientul e conștient, stabilizat și că dacă vor apărea elemente noi, doar atunci vom anunța public ceva. Mircea Lucescu se va afla sub o monitorizare permanentă!”, a admis Cătălin Cîrstoiu, manager Spitalul Universitar, conform golazo.ro.