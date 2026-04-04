Variantele de rezervă pentru banca naționalei, dacă Hagi sau Iordănescu nu se înțeleg cu FRF

Mircea Lucescu nu a reușit să-și îndeplinească obiectivul de la duce România la Mondialul din vară, astfel că mandatul său nu a fost prelungit de FRF. Mai mult, legendarul antrenor a ajuns pe patul de spital, după ce inițial i s-a făcut rău în cantonament, apoi a suferit și un infarct.

Federația se află în căutarea unui selecționer, Comisia Tehnică a forului conducător al fotbalului românesc propunând câteva nume cu care președintele Răzvan Burleanu să înceapă negocierile. În capul listei se află Gică Hagi, care și-a pregătit terenul în ultima vreme, dar, știind capriciile fostului decar, nu este exclus ca lucrurile să se întoarcă la 180 de grade. Astfel că oficialii FRF vor merge să negocieze cu Edi Iordănescu în cazul în care pică tratativele cu Hagi.

7 nume pe lista „suplimentară”

Federația speră ca poată lua decizia finală săptămâna viitoare, însă și-a luat și o marjă de siguranță, în cazul în care cei doi antrenori, liberi la momentul actual, vor refuza. Oficialii FRF au mai studiat și variantele Zeliko Kopic (Dinamo) și Cristiano Bergodi (U Cluj), doi tehnicieni care au făcut din echipele lor două forțe ale Superligii. În afara celor doi, pe lista de rezerve mai sunt alte 5 nume, unele fanteziste, altele pretabile: Daniel Pancu (CFR Cluj), Mirel Rădoi (FCSB), Răzvan Lucescu (PAOK Salonic), Cosmin Olăroiu (naționala Emiratelor Arabe Unite) și Adrian Mutu (liber de contract).

Pe 8 aprilie, propunerile vor fi prezentate în Comitetul Executiv al FRF, unde se va vota antrenorii cu care se vor demara negocierile, dar și salariile și condițiile contractuale în cazul fiecăruia. „Antrenori tineri au mai fost pe listă pe lângă Hagi și Iordănescu, să menționez Mirel Rădoi, Răzvan Lucescu. Era greu să te gândești la Oli, la Răzvan, la Pancu, la Rădoi? Cum să fie greu? Sunt cei care marchează fotbalul românesc", a declarat Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF.