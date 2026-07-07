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Prezența lui Balogun n-a contat, Belgia a zdrobit SUA și s-a calificat în „sferturi”

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Campionatul Mondial 2026
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Anularea cartonașului roșu văzut de Folarin Balogun a rămas fără rezultat. Echipa de fotbal a Belgiei s-a calificat fără emoții în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins cu 4-1 (2-1) SUA, pe Seattle Stadium.

Belgienii au obținut o victorie clară în fața americanilor (Foto: EPAImages)
Belgienii au obținut o victorie clară în fața americanilor (Foto: EPAImages)

„Diavolii roșii” au au început partida în forță și Freese a intervenit salvator, în chiar primul minut de joc, la șutul lui Castagne din marginea careului. Tielemans (min. 8) a ratat șutul de la 8 metri, dar un minut mai târziu De Ketelaere a deschis scorul, din trei metri, la centrarea lui Raskin, care a recuperat mingea chiar în careul american (min. 9). Iureșul Belgiei a continuat, iar Trossard (min. 14) a șutat peste poartă de la 25 de metri.

Americanii au dat semne că revin în joc. În min. 31, Tillman a marcat din lovitură liberă de la 22 m, mingea trimisă de el fiind deviată de Vanaken, care l-a păcălit pe Courtois. Despre autorul golului trebuie spus că a devenit primul fotbalist american care marchează la Cupa Mondială în două meciuri succesive din faza eliminatorie.

Gazdele nu s-au bucurat prea mult de această reușită. La nici două minute de la golul egalizator, Belgia a trecut din nou în avantaj, De Ketelaere marcând cu o lovitură de cap, de la 4 metri, la centrarea lui Trossard (min. 33). Marcatorul a ajuns astfel la opt goluri pentru echipa națională, el înscriind și în partida amicală din martie, de la Atlanta, câștigată de Belgia cu 5-2.

Până la pauză, cele două formații au mai avut ocazii de gol. Belgienii au încercat poarta prin Raskin (min. 39) și Lukebakio (min. 43), iar Balogun a trimis peste (min. 45).

Vanaken a marcat în poarta goală la o gafă a lui Freese

La reluare, americanii au încercat să pună în pericol buturile belgiene, însă n-au reușit să înscrie. Au făcut-o belgienii, în schimb. În min. 57, la o minge lungă, Freese a ieșit la 22-23 de metri, a preluat balonul, a ezitat și a fost deposedat de De Ketelaere, iar Vanaken a marcat de la distanță în poarta goală. La 33 de ani și 316 zile, acesta a devenit cel mai vârstnic marcator al Belgiei la Campionatul Mondial de fotbal într-un meci eliminatoriu, depășindu-l pe Romelu Lukaku, care avea 33 de ani și 49 de zile când a înscris într-un meci contra Senegalului.

Americanii au mai avut două ocazii bune, însă la șutul lui Berhalter (min. 79), de la distanță, mingea a trecut pe lângă poartă, iar la execuția lui Balogun (min. 82), Courtois a reușit să respingă.

Courtois a avut câteva intervenții salvatoare (Foto: EPAImages)
Courtois a avut câteva intervenții salvatoare (Foto: EPAImages)
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Courtois a devenit fotbalistul belgian cu cele mai mult apariții la CM

Belgia a mai înscris o dată în minutul 90+3, prin Lukaku, care a trimis la colțul lung o minge pierdută de Richards.

În sferturile de finală, Belgia va întâlni Spania, campioana europeană en titre, care a eliminat Portugalia cu 1-0. Meciul va avea loc la Los Angeles.

Lukaku a stabilit rezultatul final și s-a bucurat alături de fani (Foto: EPAImages)
Lukaku a stabilit rezultatul final și s-a bucurat alături de fani (Foto: EPAImages)

În acest meci, Thibaut Courtois a devenit fotbalistul belgian cu cele mai mult apariții la Campionatul Mondial de fotbal, 20. El este al treilea portar care atinge această bornă, după Manuel Neuer (23) și Hugo Lloris (20).

SUA este ultima echipă gazdă a acestui turneu final care părăsește competiția, după ce în optimile de finală au fost eliminate Canada și Mexic.

SUA - Belgia 1-4 (1-2)

SEATTLE (7 iulie 2026) * Stadion: Seattle * Spectatori: 66.925 * Arbitru: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh * Arbitri asistenți: Mohanmmad Alkalaf, Ahmad Alroalle (toți din Iordania) * Arbitrul nr. 4: Pierre Atcho (Gabon) * Arbitrul asistent de rezervă: Boris Ditsoga (Gabon) * Arbitrul video: Khamis Al Marri (Qatar) * Arbitri asistenți video: Nicolas Gallo (Columbia), Hernan Mastrangelo (Argentina)

Au marcat: Malik Tillman (min. 31), respectiv Charles De Ketelaere (min. 9, 33), Hans Vanaken (min. 58), Romelu Lukaku (min. 90+3).

Cartonașe galbene: McKennie (min. 35), Tillman (min. 69).

SUA: 24. Matthew Freese - 16. Alexander Freeman, 3. Christopher Richards, 13. Timothy Ream (cpt.) - 2. Sergino Dest (7. Giovanni Reyna, 46), 8. Weston McKennie, 4. Tyler Adams (9. Ricardo Pepi, 72), 17. Malik Tillman, 5. Antonee Robinson (18. Maximilian Arfsten, 90+3) - 10. Christian Pulisic (14. Sebastian Berhalter, 59), 20. Folarin Balogun (19. Haji Wright, 90+2).

Rezerve neutilizate: 1. Matthew Turner, 25. Christopher Brady - 6. Auston Trusty, 12. Miles Robinson, 22. Mark McKenzie, 23. Joseph Scally, 11. Brenden Aaronson, 21. Timothy Weah, 26. Alejandro Zendejas.

Antrenor: Mauricio Pochettino.

Belgia: 1. Thibaut Courtois - 21. Timothy Castagne, 25. Nathan Ngoy, 4. Brandon Mechele, 5. Maxim De Cuyper - 24. Amadou Onana (20. Hans Vanaken, 21), 8. Youri Tielemans (cpt.) - 10. Leandro Trossard (22. Alexis Saelemaekers, 89), 23. Nicolas Raskin (6. Axel Witsel, 89), 14. Dodi Lukebakio (11. Jeremy Doku, 67) - 17. Charles De Ketelaere (9. Romelu Lukaku, 67).

Rezerve neutilizate: 12. Senne Lammens, 13. Mike Penders - 2. Zeno Debast, 3. Arthur Theate, 15. Thomas Meunier, 16. Koni De Winter, 18. Joaquin Seys, 7. Kevin De Bruyne, 19. Diego Moreira, 26. Matias Fernandez-Pardo.

Antrenor: Rudi Garcia.

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