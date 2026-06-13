Predicția lui Hagi pentru finala Cupei Mondiale: Spania și o echipă sud-americană

„Regele” a declarat că Spania este favorita lui la câștigarea Campionatului Mondial de fotbal care se dispută în Canada, Mexic și SUA. Ilie Dumitrescu, în schimb, ține cu Anglia și Mexic.

Prezent la sediul Ambasadei SUA de la București, selecționerul Gheorghe Hagi a făcut următorul pronostic: „Sunt multe echipe foarte bune. Sigur o echipă din America de Sud, Argentina sau Brazilia, va ajunge în finală, unde sigur va mai fi Spania, care e preferata mea. Spun că ajunge o națională din America de Sud pentru că ele sunt adaptate la climă și la situația de acolo. Am simțit-o și noi când am fost în 1994. Sunt echipe bune în Europa, care vor trebui să se adapteze la tot ceea ce e acolo. Sunt echipe bune care își vor dori să câștige, ca Spania, Franța, Germania, Anglia. Eu merg pe Spania, pentru că îmi place cum joacă”.

Pe de altă parte, potrivit Agerpres, Hagi a subliniat că pentru el ediția din 1994, când atingea faza sferturilor de finală cu naționala României, va rămâne una specială: „Cea mai frumoasă amintire din SUA este că atunci când am pierdut cu Suedia, în 1994, eu eram cel mai decisiv jucător al Cupei Mondiale. Trebuia să mai joc semifinala și finala. Dar dacă am pierdut cu Suedia, de pe locul 1 am ajuns pe 3 sau 4. Dar e o amintire plăcută pentru că am jucat foarte, foarte bine, am fost decisiv pentru România. Naționala României cred că s-a exprimat în 1994 la nivelul cel mai mare. Ne-a lipsit puțin, un penalty... Dacă nu pierdeam atunci jucam toate meciurile de la Mondial. Dar asta e. A fost bine pentru noi atunci. Ne-am simțit bine. A fost ceva special și va rămâne în istorie. Din primul moment în care am pășit atunci în America am știut că vom face performanță”.

Hagi suferă pentru că România nu s-a calificat

Nu în ultimul rând, antrenorul naționalei de fotbal a dezvăluit că suferă, la fel cu orice român, pentru că România nu este acum la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal: „Era bine să fi fost și noi în America. Să jucăm și noi acolo cu naționala noastră. Mă duceam și eu acolo. De asta nici nu plec acum la Cupa Mondială. Dacă echipa nu e, nu vreau să mă duc eu. Stau acasă, sunt cu jucătorii, sufăr și eu ca tot românul. Pentru că toți suferim că nu ne-am calificat. România iubește fotbalul. Trebuie însă să îi dăm această bucurie, să căutăm succesul, să fim pozitivi. Suporterii ne-au arătat atunci când am fost la European că sunt lângă echipa națională. De atunci sunt în continuare lângă echipă. România s-a unit atunci pentru că foarte multă lume iubește fotbalul. Obiectivul, că sunt eu sau altcineva, trebuie să fie calificarea. Trebuie să câștigi fiecare meci, pentru că victoriile aduc bucurie și încredere. Eu sper să duc echipa națională în direcția care trebuie, să îi fac pe jucători să creadă în ei, să fie mai buni”.

Hagi și-a păstrat filosofia pe care o avea în 2001, dar e mult mai înțelept

După Ilie Dumitrescu, Norvegia va face surpriza

Prezent la același eveniment, Ilie Dumitrescu a declarat că favoritele lui la această ediție a Cupei Mondiale sunt Anglia și Mexic, două țări în care a evoluat ca jucător: „În opinia mea, patru echipe se vor bate la titlul mondial: Anglia, Franța, Spania și Portugalia. Iar Norvegia va fi echipa surpriză. Această ediție este una foarte importantă din mai multe puncte de vedere. Să spunem doar că acum va fi un last dance pentru Messi și Ronaldo la Cupa Mondială. La fel pentru Neymar, Modric. În plus, echipele participante sunt la un nivel ridicat. O să vedem începând din optimile de finală confruntări care vor crea o emulație fantastică. O problemă este căldura. Am simțit acest lucru și noi în 1994 în SUA. Știu că am jucat atunci cu SUA la ora 12.00 și a fost cumplit. Cred că la acel meci am slăbit undeva pe la două kilograme”.

Fostul internațional crede că noul selecționer Gheorghe Hagi are nevoie de timp pentru a-și pune în practică filosofia la echipa națională: „Am văzut că Gică și-a pus imediat amprenta asupra jocului echipei. Eu am fost și am văzut și antrenamentele naționalei. Iar cel mai important lucru este atunci când joci ceea ce antrenezi. Și asta am văzut în meciul cu Georgia, dar și în cel cu Țara Galilor. Eu spun că în momentul de față avem un nucleu de jucători care a câștigat o grupă la un turneu final de Campionat European. Dar avem nevoie de puțin timp. Hagi are nevoie de puțin timp pentru a-și pune în practică propriul concept tehnic. Pentru că e important să ne îmbunătățim jocul, să avem o identitate de joc și, nu în ultimul rând, să avem rezultate”, a concluzionat fostul internațional potrivit Agerpres.

Campionatul Mondial de fotbal 2026 se desfășoară în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, fiind organizată în premieră de trei țări: Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. De asemenea, acesta este primul turneu final din istoria competiției la care participă un număr record de 48 de echipe participante (față de 32 la edițiile anterioare).