România, prima victorie din noul mandat al lui Hagi: 2-1 cu Țara Galilor

Gică Hagi a obținut prima victorie din noul mandat de selecționer al României! Pe stadionul „Steaua”, tricolorii au învins cu scorul de 2-1 Țara Galilor, după un meci care poate da speranțe.

Fidel principiului anunțat încă de acum trei săptămâni, „Regele” a folosit acest meci pentru a vedea la lucru cât mai mulți jucători, așa că a schimbat puternic echipa față de acum patru zile, în egalul cu Georgia, de la Tbilisi (scor 1-1). Acesta a introdus ca titlulari ori jucători care au evoluat doar în a doua repriză a meciului de marți, ori fotbaliști care nu au evoluat deloc acolo. Echipa de start a arătat astfel: Hindrich – Sorescu, Burcă, M. Ilie, Eissat – Stanciu, T. Băluță, Dragomir - Olaru, L. Munteanu, Baiaram.

Prima repriză a fost dominată de echipa noastră, care a și „deschis” scorul în minutul 25, însă bucuria a durat două secunde, asistentul arătând ofsaid la Louis Munteanu, deși nici vorbă de așa ceva. Cum la amicale nu există sistem VAR, golul absolut superb înscris de atacantul de la DC United (SUA) – șut din alergare, direct la vinclu, de la 18 metri – a rămas în amintirea microbiștilor doar ca o reușită frumoasă, dar inutilă.

Golurile s-au marcat în cea de-a doua repriză

La ieșirea de la cabine, românii și-au păstrat același elan, iar în minutul 52 Florinel Coman a deschis scorul printr-un șut din interiorul careului. Au urmat cam 2-0 de minute de dominare galeză, concretizată printr-un gol marcat în minutul 63 de Brooks, nepermis de liber pe partea stângă a apărării noastre.

Au urmat două intervenții excepționale ale lui Târnovanu și, când ne temeam pentru soarta meciului, a venit o centrare superbă a puștiului David Matei către coechipierul său de la Universitatea Craiova, Adrian Rus, care a marcat cu o excelentă lovitură de cap. Era minutul 80 și majoritatea celor 23.276 de spectatori prezenți în tribune (cam 200 au fost galezi).

Când ne îndreptam spre victorie, un atac al galezilor era să ne strice seara. Din fericire, Adrian Rus a scos de pe linia porții, iar la următoarea fază Târnovanu a intervenit din nou salvator, chiar dacă ne-a dat emoții, căzând inert după ce un adversar i-a șutat cu mingea în față. Din fericire, și-a revenit rapid și va putea lua parte la nunta pe care și-a programat-o de mai multă vreme.

O victorie meritată obținută de România, prima în noul mandat al lui Gică Hagi, iar prestația tricolorilor ne dă speranțe că am putea avea bucurii în Liga Națiunilor, competiție care începe în luna septembrie.