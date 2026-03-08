Destin remarcabil. Paralimpicul care a supraviețuit opt ore atârnat în ruinele unei clădiri, după cutremur: „Eram pe moarte!”

Ralf Etienne este un sportiv paralimpic istoric care reprezintă Haiti la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026, programate în perioada 6–15 martie 2026.

Etienne este primul atlet din istoria statului Haiti care se califică la o ediție de iarnă a Jocurilor Paralimpice. El concurează în para schi alpin, în special în proba de „giant slalom” în picioare (standing), clasă LW2, destinată sportivilor cu dizabilități la membrul inferior

„Am fost prins acolo, cu capul în jos, timp de opt ore!”

Etienne a supraviețuit cutremurului devastator din 2010 din Haiti, în urma căruia și-a pierdut un picior. După tratament și adaptare, s-a mutat în SUA, unde a continuat studiile și a descoperit schiul în timpul unei excursii cu prietenii. Această descoperire l-a inspirat să urmărească competiții la nivel înalt.

„Când mi-am pierdut piciorul, a fost oribil. Dar chiar și după ce s-a întâmplat, nu mă trezesc dimineața dorindu-mi să am două picioare. Sunt bine așa.

Mi-am pierdut piciorul în 2010. Când s-a întâmplat cutremurul, mi-am dat seama că viața înseamnă mult mai mult decât ce eram eu înainte. Mă aflam într-o clădire cu patru etaje, s-a prăbușit iar eu am fost prins acolo, cu capul în jos, timp de opt ore. Eram pe moarte. Mi-am zis că dacă supreviețuiesc, îmi voi petrece restul vieții făcând lucruri pentru comunitate.

Monte Meier are cinci titluri la Paralimpice. Este un erou. Am mers împreună la schi, iar în cea de-a doua zi mi-a spus că mă vede complet capabil de a concura. Aveam un an la dispoziție să mă antrenez și am acceptat. M-am calificat pe ultima sută de metri. M-a contactat președintele Asociației Paralimpice Haitiană și mi-a trimis o scrisoare de calificare.

Tot ce îmi doresc să obțin din experiența de la Milano-Cortina este să le arăt oamenilor că Haiti poate produce schiori de calitate. Nu ma concentrez pe puncte sau faimă, vreau doar să schiez curat și bine. Să-mi fac treaba cât mai bine!”, a admis Ralf Etienne, în cadrul unui interviu postat pe pagina oficială de Youtube a Jocurilor Paralimpice.

„Cred că ăsta a fost cel mai greu lucru de făcut!”

Ralf Etienne nu este doar un sportiv paralimpic de excepție, ci și un om cu multiple pasiuni și responsabilități. În afara pregătirii pentru competițiile de schi, el îmbină viața profesională cu proiecte sociale și educație, reușind să transforme provocările personale în experiențe de impact. Despre echilibrul dintre sport, carieră și implicarea în comunitate, Etienne a povestit:

„Pe lângă această pasiune a mea, lucrez ca banker. Cred că ăsta a fost cel mai greu lucru de făcut, să reușesc să echilibrez schiul cu jobul meu real. Am început și medicina, plănuind să mă reîntorc în Haiti și să profesez acolo.

Am întrerupt școala pentru a putea face muncă de caritate. Ar fi trebuit să fac asta doar un an și să revin la medicină, dar am sfârșit prin a face muncă de cartiate timp de patru ani. Nu m-am putut opri. Am avut grijă de peste 200 de copii care mă strigat „Tata Ralf”. Este o experiență minunată!”, a mai admis Ralf, conform aceleiași surse.