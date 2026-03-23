Motivul pueril invocat de Adrian Ilie pentru a evita întâlnirea cu Gigi Becali. „Cobra” refuză să intre în malaxorul latifundiarului

Gigi Becali (67 de ani) declarase public că îl așteaptă pe Adrian Ilie (51 de ani) în conducerea administrativă a echipei de fotbal FCSB, acolo unde ar colabora cu managerul Mirel Rădoi (44 de ani) pentru reconstrucția campioanei României. Patronul formației din Berceni vorbea despre înființarea unui departament de scouting, iar „Cobra” știe bine domeniul, după ce a activat o vreme ca impresar, la puțin timp după ce și-a agățat ghetele-n cui.

Deocamdată, Adrian Ilie refuză să intre în „oastea” lui Becali. Afaceristul îl așteptă la o întâlnire, pentru a discuta despre o posibilă colaborare, dar fostul atacant nu l-a mai contactat. Ba mai mult, pare că-l ocolește.

Fostul internațional a spus recent că urmează să se vadă cu patronul FCSB-ului în următoarea perioadă, dar nu a dat detalii. Spune că, deocamdată, nu are timp. „O să ajung și la domnul Becali, când o să am timp. Nu am ajuns, dar o voi face curând. Legat de numirea lui Mirel Rădoi, nu sunt în măsură să vorbesc", a spus Adrian Ilie, pentru digisport.ro.

Nu-i place ce vede la echipă

Adrian Ilie a criticat tacticile folosite de antrenorul nou-venit Mirel Rădoi în jocurile cu Metaloglobus și cu UTA. „Având în vedere că a schimbat sistemul de joc, traseele dintre ei nu sunt încă bine formate. Important e că au câștigat. Aș vrea să văd însă o echipă mai agresivă. Nici ieri și nici cu Metaloglobus nu mi-a plăcut.

Nu știu dacă era momentul să schimbe acum sistemul de joc, pentru că acești băieți au avut niște trasee de joc în ultimul an și s-au descurcat destul de bine.

Dacă vine cu altă gândire, să schimbe sistemul, trebuie să își asume, pentru că nu cred că poate schimba în două săptămâni. E un risc și d-asta și suferă în joc. Nu au ocazii”, a declarat Adrian Ilie, conform fanatik.

Adrian Ilie a mai lucrat la FCSB, pe când antrenor era Gică Hagi (61 de ani). A activat în funcția de manager sportiv, în perioada 2007-2008, după care a decis să plece, fără a spune atunci motivul.

„Eu m-am înţeles foarte bine cu Gigi Becali. Au fost și rezultate, două calificări în grupele Champions League. A fost o experienţă plăcută pentru mine, inclusiv să lucrez cu Gigi Becali. Cred că se terminase deja un ciclu şi am hotărât să ies. M-am apucat şi de afaceri apoi”, a afirmat Adrian Ilie.