De ce l-a urât tatăl lui Gigi Becali pe Nicolae Ceaușescu. „Când îl vedea scuipa televizorul!”. Motivul ascuns din spatele conflictului cu regimul comunist

Gigi Becali a vorbit în numeroase rânduri despre cât de mult dezaprobă perioada comunistă, pe care o consideră o etapă plină de nedreptăți și de pierdere a valorilor tradiționale. Această atitudine nu este întâmplătoare, ci vine și din influența familiei sale.

Tatăl său, Atanase Becali, avea aceeași antipatie puternică față de regimul condus de Nicolae Ceaușescu. Deciziile și restricțiile impuse de liderul comunist îl enervau profund, iar acest sentiment s-a transmis și fiului său.

În 1989, anul în care Atanase Becali a murit, Gigi Becali avea 31 de ani. Atunci a moștenit o sumă considerabilă pentru acea vreme, aproximativ 150.000 de dolari. Mulți spun că acești bani au reprezentat punctul de plecare pentru dezvoltarea sa ulterioară în afaceri, fotbal și viața publică.

„Când îl vedea scuipa televizorul și în închidea!”

Ulterior, Becali a ajuns una dintre cele mai cunoscute figuri din România, implicându-se atât în sport, cât și în politică. Recent, el a povestit câteva amintiri din relația cu tatăl său, explicând și motivele pentru care acesta nu îl suporta deloc pe Ceaușescu și regimul său.

Atanase Becali consdera că liderul comunist nu voia să existe diferențe în societate. Prin regulile politice impuse, Ceaușescu dorea ca toată lumea să fie egală, săracă.

„Visul lui tata era să trăiască cu o zi mai mult decât Ceaușescu, ca să se îmbete el și să moară de băutură și de bucurie. A murit cu două săptămâni înaintea lui, săracul… Îți dai seama? ‘Burghezie mare sau mică e burghezie‘!

Și tata voia să fie burghez… Când îl vedea scuipa televizorul și îl închidea. ‘Bă, nenorocitule, cum să fii tu, cu țară săracă…?’. Nenenorocitul ăsta de bâlbâit mă face să fiu egal cu Mitică, Costică. Cum să fac eu nuntă la fel ca ăla?”, a spus Becali, la digisport.ro.