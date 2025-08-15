Platforma Voyo, prăbușită chiar în timpul meciului Drita - FCSB. Decizia luată de PRO TV după atacul cibernetic

PRO TV se îndârjește să transmită meciurile din din cupele europene din deplasare ale FCSB (pe cele de acasă e obligată să le dea la televizor) doar pe platforma Voyo, în speranța că va câștiga mai mulți abonați. Aseară, trustului media nu i-a reușit ”pasența”, fiind nevoit să mute de urgență meciul cu Drita, din turul 3 preliminar al Europa League, pe PRO Arena, după un atac cibernetic.

Platforma de streaming online s-a prăbușit chiar înainte de debutul partidei de aseară, câștigată de FCSB cu 3-1 în Kosovo, PRO TV dând vina pe hackeri. Mii de români care doreau să urmărească la treabă echipa pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii au ratat golul marcat de Juri Cisotti, chiar în primul minut al partidei de la Priștina.

„Goodbye… Tot ziens… Au revoir… Auf Wiedersehen… Arrivederci… さようなら… До свидания… Adiós… Görüşmek üzere… Tạm biệt… PA!”, a scris fostul internațional Gabi Balint pe contul său oficial de Facebook, anunțând că și-a închis abonamentul la Voyo.

După ce Pele și alte zeci de fani s-au plâns pe rețelele de socializare că nu pot urmări meciul celor de la FCSB, chiar dacă au achiziționat un abonament, șefii trustului au decis să difuzeze partida pe PRO Arena și au emis un comunicat în care spun că făptașii vor fi identificați și trași la răspundere.

PRO TV caută vinovații

”În primele minute ale meciului Drita – FCSB, platforma VOYO a fost supusă unui atac cibernetic. Abonații au întâmpinat dificultăți la conectare, așa că am redirecționat imediat transmisiunea pe voyolive.protv.ro și la PRO ARENA, timp în care echipa noastră a lucrat în permanență pentru a remedia situația, iar, ulterior, platforma a funcționat în parametri normali.

În astfel de momente, în care trebuie să ne bucurăm împreună de fotbal și să ne susținem echipele favorite, este regretabil că am fost nevoiți să ne confruntăm cu astfel de situații neprevăzute menite să perturbe în mod direct funcționarea platformei. Vom lua toate măsurile legale împotriva celor care au inițiat această agresiune digitală. Suntem alături de suporteri și ne menținem angajamentul pentru a face VOYO cea mai bună platformă locală de streaming”, au transmis cei de la PRO TV.