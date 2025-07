PRO TV declanșează vânătoarea de „pirați”. Se pregătesc pedepse pentru cei vor să fenteze platforma online Voyo

Partida Shkendija - FCSB, prima manșă a turului doi preliminar din Liga Campionilor la fotbal, se va putea vedea în România marți, 22 iulie, de la ora 21.00, doar pe platforma online Voyo, aflată în portofoliul PRO TV. Cei care doresc să urmărească meciul jucat de campioana României vor fi nevoiți să-și cumpere un abonament.

Decizia nu-l mulțumește pe Gigi Becali, care a cerut cu fiecare ocazie ca jocurile echipei sale să poată fi musai urmărite la TV. Doar că, la meciul-tur, FCSB nu are niciun cuvânt de spus în privința drepturilor TV.

Meciul-retur, de la București, va fi difuzat cu siguranță și la TV, deoarece drepturile de televizare ale acelui meci vor fi deținute de FCSB. Și, după cum obișnuiește, campioana României stipulează în contract ca meciurile sale să nu fie transmise exclusiv online.

Lupta contra pieței ilegale

În august 2024, Voyo a transmis partida dintre FCSB și LASK Linz, din deplasare, în turul play-off-ului Europa League. Serviciul a fost oferit, ca și acum, în schimbul unei sume de bani.

Însă, partida FCSB-ului a fost văzută și pe livestream-uri ilegale, în ciuda avertismentelor celor de la PRO TV. Au fost mai multe stream-uri piratate, situație care a stârnit mânia companiei PRO TV SRL, care a amenințat cu represalii. Și de această dată, compania cu sediul în Pache Protopopescu este gata să-i dea pe mâna autorităților pe cei care încalcă legea.

Casele de pariuri sunt și ele o soluție pentru vizionarea jocului. Cine își deschide un cont la un operator licențiat are posibilitatea să urmărească gratis meciul din Macedonia de Nord, fără să fie nevoit să facă vreo depunere.

Voyo se află într-o ofensivă a acaparare a evenimentelor sportive importante, anunțând că a cumpărat drepturile TV pentru meciurile din Premier League, cel mai puternic campionat de fotbal din Europa.

Shkendija, adversara FCSB-ului, a trecut de galezii de la The New Saints. Potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com, lotul macedonenilor este cotat la 5,10 milioane de euro, în timp ce echipa FCSB-ului are o valoare de 51,38 milioane de euro.