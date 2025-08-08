PRO TV, o nouă lovitură pentru fanii FCSB. Returul de foc cu Drita nu se vede la televizor

FCSB speră la calificarea în play-offul Europa League, după ce a trecut în tur, cu mari emoții, de kosovarii de la Drita, cu 3-2. Returul de foc de la Priștina nu se va vedea însă la TV, după ce PRO TV a luat o nouă decizie în defavoarea telespectatorilor.

Dacă la meciurile de acasă, Gigi Becali impune ca partidă să fie transmisă și la TV atunci când vinde drepturile de televizare, la meciurile din deplasare patronul FCSB nu are nicio putere. Astfel, la fel ca partida cu cu Shkendija, trustul din bd. Pache Protopopescu a decis ca returul cu Drita, de joia viitoare, să fie difuzat doar pe platforma plătită Voyo.

Anunțul a fost făcut în timpul partidei de aseară, de cei doi comentatori. Astfel, meciul de pe 14 august, de la ora 21.00, nu va fi transmis la TV în România, trustul PRO TV încercând să-și mărească numărul de abonați la platforma pe care o deține.

Pentru utilizatorii noi, Voyo oferă o perioadă de test de 7 zile, care se activează automat la crearea contului, pe baza unei adrese de email valide. Abonamentul poate fi anulat în orice moment, fără taxare. După expirarea perioadei promoționale, costul lunar al unui abonament este de 25 de lei.

Meciurile din grupe sunt pe Digi Sport și Prima Sport

Din momentul începerii grupelor, unde sperăm să ajungă cele trei formații implicate în cupele europene - FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj -, meciurile vor fi difuzate la TV în România pe Digi Sport și Prima Sport. cele două canale vor transmite partidele din faza grupelor din Champions League, Europa League și Conference League.

FCSB a reușit o remontada în duelul cu Drita de pe Arena Națională, din turul 3 preliminar al Ligii Europa. Roș-albaștrii s-au impus cu 3-2, după ce au fost conduși cu 0-2 și sunt favoriți la calificarea în play-off.