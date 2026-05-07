David Popovici, implicat într-o altă cauză nobilă. Campionul le-a arătat copiilor mișcările sale secrete

Agenția Națională pentru Sport a marcat deschiderea oficială a unui proiect dedicat promovării mișcării și a unui stil de viață sănătos în rândul copiilor și tinerilor din România.

Evenimentul a avut loc la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a reunit peste 300 de copii, mulți provenind din medii vulnerabile, alături de reprezentanți ai autorităților, parteneri și invitați speciali.

Momentul central al evenimentului a fost prezența campionului olimpic și mondial David Popovici, primit cu entuziasm și admirație de către copii. Înotătorul a participat alături de cei mici la o sesiune interactivă de încălzire, le-a prezentat exercițiile pe care le folosește în pregătirea sa și i-a încurajat să descopere bucuria sportului și importanța unui stil de viață activ.

La finalul activității, copiii au avut ocazia să primească autografe și să realizeze fotografii alături de campion, într-un moment emoționant și memorabil pentru toți participanții.

Traseul și ambasadorii implicați

• 19 mai – Buzău / Berca, Liceul Tehnologic „Sf. Mucenic Sava” – Cătălin Chirilă & David Busu

• 28 mai – București, Școala Gimnazială nr. 280 – Vlad Covaliu

• 31 mai – Onești – Nadia Comăneci

• 8 iunie – Prahova, Școala Gimnazială „Constantin Stere” – Ana Maria Brânză

• 12 iunie – Constanța, Școala 23 – Sabrina Voinea

• 13 iunie – Cluj, Sports Festival – Ionuț Rada

• 16 iunie – Giurgiu, Comana – Alina Dumitru & Virgil Stănescu

• 18 iunie – Iași, Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu” – Florin Enache

• TBC – Foeni, Timiș – Simona Amânar & Lavinia Miloșovici

Caravana va continua și în alte județe, inclusiv Harghita, Bacău, Dâmbovița, Neamț, Sibiu, Vâlcea și Alba, în școli și comunități unde sportul devine un instrument de incluziune și dezvoltare.